В Казахстане расширили перечень проектов ГЧП особой значимости

Правительство постановлением от 12 июня 2025 года внесло изменения в постановление "О создании специализированной организации по вопросам концессии", а также в перечень проектов государственно-частного партнерства особой значимости, сообщает Zakon.kz.

Так, в Перечень проектов государственно-частного партнерства особой значимости добавлены:

строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)";

строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Алматы;

строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Караганде.

Как и ранее, в перечень входят:

создание и эксплуатация автомобильного пункта пропуска "НУР ЖОЛЫ" на участке автомобильной дороги "Алматы – Хоргос" международного транзитного коридора "Западная Европа – Западный Китай";

строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 630 коек в городе Кокшетау.

Также внесены изменения в постановление "О создании специализированной организации по вопросам концессии". Заголовок документа изложен в редакции: "О создании специализированной организации по вопросам государственно-частного партнерства".

АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" определено центром развития государственно-частного партнерства.

Основным предметом деятельности общества является осуществление:

экономической экспертизы республиканских бюджетных инвестиционных проектов;

экономической экспертизы инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий;

экономической экспертизы бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств республиканского бюджета;

экономической экспертизы бюджетного кредитования бюджетных инвестиционных проектов, требующих разработки технико-экономического обоснования, и реализации государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами за счет средств республиканского бюджета;

оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов;

оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;

исследований в области бюджетных инвестиций;

исследований и выработка рекомендаций по вопросам государственно-частного партнерства;

экспертизы бизнес-планов к республиканским проектам государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;

экспертизы конкурсной (аукционной) документации республиканских проектов государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений, за исключением проектов государственно-частного партнерства, планирование и реализация которых осуществляются в соответствии с соглашениями о сотрудничестве между правительством РК и международными финансовыми институтами;

координации разработки проектов государственно-частного партнерства особой значимости с участием международных финансовых институтов и выдача заключений в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

оценки реализации проектов государственно-частного партнерства;

обучения специалистов в области государственно-частного партнерства;

ведения перечня проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации.

Помимо этого в документ добавлена новая норма:

Для реализации концессионных проектов, конкурсная (аукционная) документация которых утверждена до 1 января 2025 года в соответствии с законом "О концессиях", общество осуществляет экспертизу конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, а также экспертизу концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера.

Постановление вводится в действие с 27 июня и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.