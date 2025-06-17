В Казахстане расширили перечень проектов ГЧП особой значимости
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Правительство постановлением от 12 июня 2025 года внесло изменения в постановление "О создании специализированной организации по вопросам концессии", а также в перечень проектов государственно-частного партнерства особой значимости, сообщает Zakon.kz.
Так, в Перечень проектов государственно-частного партнерства особой значимости добавлены:
- строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)";
- строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Алматы;
- строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Караганде.
Как и ранее, в перечень входят:
- создание и эксплуатация автомобильного пункта пропуска "НУР ЖОЛЫ" на участке автомобильной дороги "Алматы – Хоргос" международного транзитного коридора "Западная Европа – Западный Китай";
- строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 630 коек в городе Кокшетау.
Также внесены изменения в постановление "О создании специализированной организации по вопросам концессии". Заголовок документа изложен в редакции: "О создании специализированной организации по вопросам государственно-частного партнерства".
АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" определено центром развития государственно-частного партнерства.
Основным предметом деятельности общества является осуществление:
- экономической экспертизы республиканских бюджетных инвестиционных проектов;
- экономической экспертизы инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий;
- экономической экспертизы бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств республиканского бюджета;
- экономической экспертизы бюджетного кредитования бюджетных инвестиционных проектов, требующих разработки технико-экономического обоснования, и реализации государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами за счет средств республиканского бюджета;
- оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов;
- оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;
- исследований в области бюджетных инвестиций;
- исследований и выработка рекомендаций по вопросам государственно-частного партнерства;
- экспертизы бизнес-планов к республиканским проектам государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;
- экспертизы конкурсной (аукционной) документации республиканских проектов государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений, за исключением проектов государственно-частного партнерства, планирование и реализация которых осуществляются в соответствии с соглашениями о сотрудничестве между правительством РК и международными финансовыми институтами;
- координации разработки проектов государственно-частного партнерства особой значимости с участием международных финансовых институтов и выдача заключений в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;
- оценки реализации проектов государственно-частного партнерства;
- обучения специалистов в области государственно-частного партнерства;
- ведения перечня проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации.
Помимо этого в документ добавлена новая норма:
Для реализации концессионных проектов, конкурсная (аукционная) документация которых утверждена до 1 января 2025 года в соответствии с законом "О концессиях", общество осуществляет экспертизу конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, а также экспертизу концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера.
Постановление вводится в действие с 27 июня и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
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