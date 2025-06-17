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Право

В Казахстане расширили перечень проектов ГЧП особой значимости

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, финансы , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 09:14 Фото: freepik
Правительство постановлением от 12 июня 2025 года внесло изменения в постановление "О создании специализированной организации по вопросам концессии", а также в перечень проектов государственно-частного партнерства особой значимости, сообщает Zakon.kz.

Так, в Перечень проектов государственно-частного партнерства особой значимости добавлены:

  • строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)";
  • строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Алматы;
  • строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Караганде.

Как и ранее, в перечень входят:

  • создание и эксплуатация автомобильного пункта пропуска "НУР ЖОЛЫ" на участке автомобильной дороги "Алматы – Хоргос" международного транзитного коридора "Западная Европа – Западный Китай";
  • строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 630 коек в городе Кокшетау.

Также внесены изменения в постановление "О создании специализированной организации по вопросам концессии". Заголовок документа изложен в редакции: "О создании специализированной организации по вопросам государственно-частного партнерства".

АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" определено центром развития государственно-частного партнерства.

Основным предметом деятельности общества является осуществление:

  • экономической экспертизы республиканских бюджетных инвестиционных проектов;
  • экономической экспертизы инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий;
  • экономической экспертизы бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств республиканского бюджета;
  • экономической экспертизы бюджетного кредитования бюджетных инвестиционных проектов, требующих разработки технико-экономического обоснования, и реализации государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами за счет средств республиканского бюджета;
  • оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов;
  • оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;
  • исследований в области бюджетных инвестиций;
  • исследований и выработка рекомендаций по вопросам государственно-частного партнерства;
  • экспертизы бизнес-планов к республиканским проектам государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;
  • экспертизы конкурсной (аукционной) документации республиканских проектов государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений, за исключением проектов государственно-частного партнерства, планирование и реализация которых осуществляются в соответствии с соглашениями о сотрудничестве между правительством РК и международными финансовыми институтами;
  • координации разработки проектов государственно-частного партнерства особой значимости с участием международных финансовых институтов и выдача заключений в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;
  • оценки реализации проектов государственно-частного партнерства;
  • обучения специалистов в области государственно-частного партнерства;
  • ведения перечня проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации.

Помимо этого в документ добавлена новая норма:

Для реализации концессионных проектов, конкурсная (аукционная) документация которых утверждена до 1 января 2025 года в соответствии с законом "О концессиях", общество осуществляет экспертизу конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, а также экспертизу концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера.

Постановление вводится в действие с 27 июня и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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