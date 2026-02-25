Депутат предупредил о риске миллиардных потерь из-за кибератак в Казахстане

Депутат Мажилиса Абуталип Мутали 25 февраля 2026 года в своем депзапросе поднял проблемы уровня кибербезопасности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что автоматизированные системы управления технологическими процессами и SCADA-системы (АСУ ТП и SCADA) являются ключевыми элементами цифровой инфраструктуры промышленных и критически важных объектов.

"В условиях активного внедрения этих систем в топливно-энергетическом комплексе, промышленности, транспорте и добывающем секторе вопросы кибербезопасности технологических сетей имеют критическое значение для национальной безопасности. В региональном контексте Казахстана АСУ ТП и SCADA применяются: на ТЭЦ, в котельных и тепловых сетях, в водозаборах и насосных станциях, в электрических сетях и подстанциях в каждом регионе. Их бесперебойное функционирование напрямую влияет на теплоснабжение, электроснабжение и водообеспечение населения", – сказал депутат.

Однако, по его словам, на сегодняшний день Министерством энергетики фактически не сформирован централизованный механизм защиты технологических сетей. Многие объекты используют устаревшее оборудование, отсутствует единая классификация по уровню критичности и киберзначимости, а мероприятия по защите OT-среды во многих случаях носят формальный характер.

"По международной и региональной практике более 60% киберинцидентов в промышленности связаны с уязвимостями АСУ ТП и SCADA, а свыше 70% объектов эксплуатируют не сегментированные сети, не рассчитанные на противодействие кибератакам. В качестве наглядного примера возможных последствий следует отметить блэкаут, произошедший в 2025 году в ряде европейских стран. Прямой экономический ущерб для Испании, Португалии и Франции составляет примерно 100-200 миллионов евро в сутки", – отметил Мутали.

По его данным, 38,6% промышленных АСУ/OT‑систем по миру подвергались атакам в 2023 году. А в 1 квартале 2025 года до 30% OT-систем подверглись блокировке вредоносных объектов, что подтверждает сохраняющуюся уязвимость инфраструктуры.

"В Казахстане уже фиксировались случаи, приводившие к остановке технологических процессов, сбоям энергоснабжения. Кибератаки способны в любой момент парализовать целые промышленные гиганты, оставить без света, воды, тепла и газа целые регионы страны. Представьте: зимой, в мороз, тысячи домов без отопления, остановленные заводы, замороженные нефтепроводы и шахты. Это не просто неудобство – это прямая угроза жизни людей и национальной безопасности. Мы потеряем миллиарды долларов", – предупредил мажилисмен.

Для исправления ситуации он предлагает рассмотреть вопрос о внедрении системных мер по обеспечению кибербезопасности OT‑сетей и АСУ ТП и SCADA на стратегических объектах, включая организацию централизованного мониторинга, обязательную сегментацию IT и OT‑сетей, внедрение систем обнаружения аномалий, разработку и отработку планов реагирования, проведение обучения и тренировок персонала, создание отраслевого центра компетенций (OT‑CERT) и обеспечение устойчивого финансирования соответствующих мероприятий.

В январе 2026 года были внесены изменения в Правила обмена информацией, необходимой для обеспечения информационной безопасности, между оперативными центрами обеспечения информационной безопасности и Национальным координационным центром информационной безопасности.