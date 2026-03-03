Казахстан и Узбекистан переходят к реализации стратегического логистического хаба
Проект станет одним из крупнейших частных инфраструктурных объектов в регионе Центральной Азии и направлен на укрепление транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.
Строительство центра реализуется в рамках межправительственной повестки двух государств и включено в двустороннюю Дорожную карту сотрудничества. Подписание EPC-контракта означает переход проекта в активную фазу реализации.
Контракт заключен между СП ООО "Silkway CA" и China Railway Construction Engineering Group (CRCEG). Документ предусматривает выполнение полного комплекса работ "под ключ" – от разработки проектной документации и поставки технологического оборудования до строительства железнодорожной инфраструктуры, контейнерного терминала и ввода комплекса в эксплуатацию.
Контракт подписали генеральный директор СП ООО "Silkway CA" Данияр Тиесов и заместитель генерального директора по Центрально-Азиатскому региону CRCEG Тянь Чжэньхуа.
Как отметил Данияр Тиесов, проект имеет стратегическое значение для развития транзитного потенциала региона:
"Подписание EPC-контракта – это переход от стратегических договоренностей к практической реализации масштабного проекта. Мы создаем современный логистический хаб, который усилит транзитный потенциал Центральной Азии и станет важным звеном евразийских транспортных коридоров".
Со стороны китайского подрядчика также подчеркнута важность проекта для развития транспортной инфраструктуры региона и соблюдения международных стандартов качества и сроков строительства.
Поддержка на высшем уровне
В ноябре прошлого года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев дали официальный старт строительству центра, подчеркнув его стратегическую роль в формировании нового транспортного каркаса Центральной Азии и развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Проект рассматривается как важный элемент интеграции региональной инфраструктуры и создания дополнительных возможностей для роста внешней торговли.
Масштаб и параметры проекта
МСЦЛ будет создан на территории порядка 159,4 га в Ташкентской области.
Срок реализации проекта рассчитан на 2025-2030 годы. Первый этап планируется завершить в 2027 году. Объем инвестиций в первый этап составляет 84 млн долларов США.
Создание центра направлено на:
- развитие экспортного потенциала промышленности региона;
- расширение транзитных возможностей;
- увеличение доли контейнерных перевозок железнодорожным транспортом;
- формирование современной складской и терминальной инфраструктуры.
Значение для Казахстана
Реализация проекта позволит усилить позиции Казахстана и Узбекистана как ключевых транзитных узлов между Китаем, странами Центральной Азии, Кавказа и Европой. Центр дополнит существующую инфраструктуру, включая казахстанские терминалы и логистические комплексы, обеспечивая более эффективную интеграцию региональных транспортных маршрутов.
Проект реализуется СП ООО "Silkway CA", созданным в марте 2025 года при участии PTC Holding и АО "Узбекистон темир йуллари". Компания отвечает за развитие логистической инфраструктуры в Республике Узбекистан.
Подписание EPC-контракта стало очередным шагом в укреплении стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана в сфере транспорта, транзита и международной торговли.
