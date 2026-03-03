Казахстан и Узбекистан переходят к реализации стратегического логистического хаба

3 марта 2026 года в Ташкенте подписан EPC-контракт на строительство первого этапа Многопрофильного современного центра логистики (МСЦЛ) в Ташкентской области.

Проект станет одним из крупнейших частных инфраструктурных объектов в регионе Центральной Азии и направлен на укрепление транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

Строительство центра реализуется в рамках межправительственной повестки двух государств и включено в двустороннюю Дорожную карту сотрудничества. Подписание EPC-контракта означает переход проекта в активную фазу реализации.

Контракт заключен между СП ООО "Silkway CA" и China Railway Construction Engineering Group (CRCEG). Документ предусматривает выполнение полного комплекса работ "под ключ" – от разработки проектной документации и поставки технологического оборудования до строительства железнодорожной инфраструктуры, контейнерного терминала и ввода комплекса в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба PTC Holding

Контракт подписали генеральный директор СП ООО "Silkway CA" Данияр Тиесов и заместитель генерального директора по Центрально-Азиатскому региону CRCEG Тянь Чжэньхуа.

Как отметил Данияр Тиесов, проект имеет стратегическое значение для развития транзитного потенциала региона:

"Подписание EPC-контракта – это переход от стратегических договоренностей к практической реализации масштабного проекта. Мы создаем современный логистический хаб, который усилит транзитный потенциал Центральной Азии и станет важным звеном евразийских транспортных коридоров".

Со стороны китайского подрядчика также подчеркнута важность проекта для развития транспортной инфраструктуры региона и соблюдения международных стандартов качества и сроков строительства.

Поддержка на высшем уровне

В ноябре прошлого года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев дали официальный старт строительству центра, подчеркнув его стратегическую роль в формировании нового транспортного каркаса Центральной Азии и развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Проект рассматривается как важный элемент интеграции региональной инфраструктуры и создания дополнительных возможностей для роста внешней торговли.

Фото: пресс-служба PTC Holding

Масштаб и параметры проекта

МСЦЛ будет создан на территории порядка 159,4 га в Ташкентской области.

Срок реализации проекта рассчитан на 2025-2030 годы. Первый этап планируется завершить в 2027 году. Объем инвестиций в первый этап составляет 84 млн долларов США.

Создание центра направлено на:

развитие экспортного потенциала промышленности региона;

расширение транзитных возможностей;

увеличение доли контейнерных перевозок железнодорожным транспортом;

формирование современной складской и терминальной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба PTC Holding

Значение для Казахстана

Реализация проекта позволит усилить позиции Казахстана и Узбекистана как ключевых транзитных узлов между Китаем, странами Центральной Азии, Кавказа и Европой. Центр дополнит существующую инфраструктуру, включая казахстанские терминалы и логистические комплексы, обеспечивая более эффективную интеграцию региональных транспортных маршрутов.

Проект реализуется СП ООО "Silkway CA", созданным в марте 2025 года при участии PTC Holding и АО "Узбекистон темир йуллари". Компания отвечает за развитие логистической инфраструктуры в Республике Узбекистан.

Подписание EPC-контракта стало очередным шагом в укреплении стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана в сфере транспорта, транзита и международной торговли.

Фото: пресс-служба PTC Holding

Партнерский материал