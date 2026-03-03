#Референдум-2026
События

Срочная эвакуация казахстанцев с Ближнего Востока: первые пассажиры доставлены в Астану и Алматы

Самолёт, флаг Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 17:44 Фото: Zakon.kz
3 марта 2026 года в Казахстан доставлены первые пассажиры с Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК:

"Сегодня авиакомпания Flydubai выполнила два эвакуационных рейса из города Дубая в Астану и Алматы. В результате 306 пассажиров вернулись в Казахстан. По данному направлению совместно с Министерством иностранных дел проводится соответствующая работа. Работы продолжаются".

Как сообщается, в ближайшее время планируется организация дополнительных эвакуационных рейсов из городов Медина и Джидда.

В Минтранспорта отметили, что в социальных сетях пассажиры публикуют слова благодарности и положительные отзывы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 17:44
МИД готовит срочную эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока

Ранее в МИД заявили, что Казахстан не занимает чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке и готов предоставить площадку для переговоров по ближневосточному конфликту.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
МИД готовит срочную эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока
18:06, 01 марта 2026
МИД готовит срочную эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока
Эвакуация из Ближнего Востока: названы маршруты возвращения казахстанцев
11:50, Сегодня
Эвакуация из Ближнего Востока: названы маршруты возвращения казахстанцев
Казахстан не занимает чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке – МИД
12:53, Сегодня
Казахстан не занимает чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке – МИД
