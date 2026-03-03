Срочная эвакуация казахстанцев с Ближнего Востока: первые пассажиры доставлены в Астану и Алматы
3 марта 2026 года в Казахстан доставлены первые пассажиры с Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявили в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК:
"Сегодня авиакомпания Flydubai выполнила два эвакуационных рейса из города Дубая в Астану и Алматы. В результате 306 пассажиров вернулись в Казахстан. По данному направлению совместно с Министерством иностранных дел проводится соответствующая работа. Работы продолжаются".
Как сообщается, в ближайшее время планируется организация дополнительных эвакуационных рейсов из городов Медина и Джидда.
В Минтранспорта отметили, что в социальных сетях пассажиры публикуют слова благодарности и положительные отзывы.
Ранее в МИД заявили, что Казахстан не занимает чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке и готов предоставить площадку для переговоров по ближневосточному конфликту.
