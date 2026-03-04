Нефтяники Атырауской области поддержали новую Конституцию
Фото: КазМунайГаз
Трудовой коллектив Эмбамунайгаза в Атырауской области, дочернего предприятия КазМунайГаза, выразил поддержку новой Конституции Казахстана.
В компании с вековой историей, которая является основоположником казахстанской нефтяной промышленности, трудятся порядка пяти тысяч человек.
Фото: КазМунайГаз
Работники Эмбы обеспечивают стабильную добычу нефти и газа, внося весомый вклад в укрепление энергетической безопасности и развитие национальной экономики республики.
Трудовой коллектив предприятия считает, что принятие нового Основного закона станет историческим этапом в истории страны.
Фото: КазМунайГаз
"В новой Конституции образование, наука и инновации определены как стратегические направления. Также особое внимание уделяется защите прав граждан, бережному отношению к природным богатствам и охране окружающей среды. Все эти принципы создадут прочную основу для укрепления государственности и дальнейшего развития отечественного нефтегазового сектора", – подчеркивают нефтедобытчики.
Фото: КазМунайГаз
Работники Эмбамунайгаза полностью поддерживают новую Конституцию, призывают казахстанцев проявить гражданскую ответственность и проголосовать на предстоящем референдуме.
Фото: КазМунайГаз
