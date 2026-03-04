#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
498.09
577.34
6.41
Экономика и бизнес

Нефтяники Атырауской области поддержали новую Конституцию

Трудовой коллектив Эмбамунайгаза, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 14:32 Фото: КазМунайГаз
Трудовой коллектив Эмбамунайгаза в Атырауской области, дочернего предприятия КазМунайГаза, выразил поддержку новой Конституции Казахстана.

В компании с вековой историей, которая является основоположником казахстанской нефтяной промышленности, трудятся порядка пяти тысяч человек.

Фото: КазМунайГаз

Работники Эмбы обеспечивают стабильную добычу нефти и газа, внося весомый вклад в укрепление энергетической безопасности и развитие национальной экономики республики.

Трудовой коллектив предприятия считает, что принятие нового Основного закона станет историческим этапом в истории страны.

Фото: КазМунайГаз

"В новой Конституции образование, наука и инновации определены как стратегические направления. Также особое внимание уделяется защите прав граждан, бережному отношению к природным богатствам и охране окружающей среды. Все эти принципы создадут прочную основу для укрепления государственности и дальнейшего развития отечественного нефтегазового сектора", – подчеркивают нефтедобытчики.

Фото: КазМунайГаз

Работники Эмбамунайгаза полностью поддерживают новую Конституцию, призывают казахстанцев проявить гражданскую ответственность и проголосовать на предстоящем референдуме.

Фото: КазМунайГаз

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Нефтяники Мангистауской области поддерживают новую Конституцию
09:00, 27 февраля 2026
Нефтяники Мангистауской области поддерживают новую Конституцию
Коллектив Мангистауского атомного энергетического комбината поддержал новую Конституцию страны
11:10, 24 февраля 2026
Коллектив Мангистауского атомного энергетического комбината поддержал новую Конституцию страны
Более 70 трудовых коллективов предприятий Карагандинской области поддержали проект новой Конституции
16:45, 27 февраля 2026
Более 70 трудовых коллективов предприятий Карагандинской области поддержали проект новой Конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Клуб КПЛ записали в аутсайдеры чемпионата из-за отсутствия тренера
15:43, Сегодня
Клуб КПЛ записали в аутсайдеры чемпионата из-за отсутствия тренера
Турниры в ОАЭ отменены из-за взрывов: теннисистам предлагают вылет за бешеные деньги
15:19, Сегодня
Турниры в ОАЭ отменены из-за взрывов: теннисистам предлагают вылет за бешеные деньги
Спасший жизнь человеку непобеждённый нокаутёр из Казахстана узнал дату боя в США
14:48, Сегодня
Спасший жизнь человеку непобеждённый нокаутёр из Казахстана узнал дату боя в США
Стендовая стрельба: Казахстан станет хозяином этапа Кубка мира
14:21, Сегодня
Стендовая стрельба: Казахстан станет хозяином этапа Кубка мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: