Нефтяники Атырауской области поддержали новую Конституцию

Трудовой коллектив Эмбамунайгаза в Атырауской области, дочернего предприятия КазМунайГаза, выразил поддержку новой Конституции Казахстана.

В компании с вековой историей, которая является основоположником казахстанской нефтяной промышленности, трудятся порядка пяти тысяч человек.

Фото: КазМунайГаз

Работники Эмбы обеспечивают стабильную добычу нефти и газа, внося весомый вклад в укрепление энергетической безопасности и развитие национальной экономики республики.



Трудовой коллектив предприятия считает, что принятие нового Основного закона станет историческим этапом в истории страны.

Фото: КазМунайГаз

"В новой Конституции образование, наука и инновации определены как стратегические направления. Также особое внимание уделяется защите прав граждан, бережному отношению к природным богатствам и охране окружающей среды. Все эти принципы создадут прочную основу для укрепления государственности и дальнейшего развития отечественного нефтегазового сектора", – подчеркивают нефтедобытчики.

Фото: КазМунайГаз Работники Эмбамунайгаза полностью поддерживают новую Конституцию, призывают казахстанцев проявить гражданскую ответственность и проголосовать на предстоящем референдуме.