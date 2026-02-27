Нефтяники Мангистауской области поддерживают новую Конституцию

Трудовые коллективы нефтедобывающих предприятий КазМунайГаза в Мангистауской области – АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", ТОО "Oil Services Company" и Dunga Operating – выразили поддержку новой Конституции страны.

На предприятиях трудятся десятки тысяч работников, которые ежедневно обеспечивают стабильную добычу нефти и газа, внося значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли и укрепление экономики страны.