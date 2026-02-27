#Референдум-2026
Нефтяники Мангистауской области поддерживают новую Конституцию

новая конституция, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 09:00 Фото: КМГ
Трудовые коллективы нефтедобывающих предприятий КазМунайГаза в Мангистауской области – АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", ТОО "Oil Services Company" и Dunga Operating – выразили поддержку новой Конституции страны.

На предприятиях трудятся десятки тысяч работников, которые ежедневно обеспечивают стабильную добычу нефти и газа, внося значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли и укрепление экономики страны.

Фото: КазМунайГаз

Слаженная работа коллективов способствует обеспечению энергетической безопасности и социально-экономическому развитию региона.

Фото: КазМунайГаз

Трудовые коллективы отметили важность проводимых конституционных изменений и их стратегическое значение для дальнейшего развития республики.

Фото: КазМунайГаз

"Мы выступаем за будущее нашей страны, за стабильность, единство, закон и порядок. Поддерживаем инициативы, направленные на укрепление государственности, развитие общества и повышение ответственности каждого гражданина. Коллективы нефтяных предприятий Мангистауской области поддерживают новую Конституцию, призывают всех проявить свою гражданскую позицию и проголосовать на предстоящем референдуме", – подчеркнули представители предприятий.

Фото: КазМунайГаз

Работники нефтегазовой сферы уверены, что принятие новой Конституции станет прочной основой для устойчивого экономического роста, социальной справедливости и укрепления независимости государства.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
