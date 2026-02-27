Более 70 трудовых коллективов предприятий Карагандинской области поддержали проект новой Конституции

Свыше 70 предприятий Карагандинской области выразили поддержку проекту новой Конституции Республики Казахстан и предстоящему референдуму. Представители трудовых коллективов записывают видеообращения, проводят встречи и заявляют о намерении принять участие в голосовании.

К инициативе активно присоединяются как производственные гиганты, так и средние, и малые предприятия региона.

В числе поддержавших конституционные реформы – завод QazTehna, современный машиностроительный комплекс и один из значимых индустриальных проектов области. Предприятие введено в эксплуатацию в 2021 году на территории индустриальной зоны SARAN. Здесь налажен выпуск автобусов различных модификаций и специальной техники.

Фото: акимат Карагандинской области

Сегодня завод развивает направление грузовой техники, создает рабочие места для жителей Сарани и близлежащих населенных пунктов. Компания вносит вклад в развитие машиностроения, укрепление налоговой базы и социальную стабильность региона.

"Для нас важно, чтобы Конституция защищала интересы человека труда, обеспечивала стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Сильная правовая основа – фундамент для развития наших предприятий и благополучия семей", – отмечают представители трудового коллектива.

Сотрудники предприятия "Балқаш-Нан" подчеркивают, что для них особенно важны положения Основного закона, касающиеся безопасности и защиты труда. Как отмечают работники, в новой Конституции отдельно говорится о безопасности труда и гарантиях для человека труда.

"В новой Конституции говорится о безопасности труда. Мы каждый день трудимся у печи и тестомешалки. Новая Конституция дает нам право на безопасные условия труда, соблюдение рабочего графика, защиту, социальную поддержку и отдых. Труд каждого человека ценится – и это закреплено в новой Конституции", – говорят представители трудового коллектива.

Фото: акимат Карагандинской области

Коллектив KLMZ, поддерживая проект новой Конституции Республики Казахстан, подчеркивает, что как на заводе каждая смена и каждый участок важны для работы всего предприятия, так и каждый гражданин влияет на будущее страны.

"Мы убеждены, что сильное и справедливое государство строится на законе, прозрачности, уважении прав каждого человека и балансе интересов общества. Новая Конституция направлена на укрепление этих принципов, обеспечение справедливости и создание условий для устойчивого развития страны", – отметил директор ТОО "МАKER" Андрей Сафонов.

Работники предприятий говорят, что для них особенно значимы вопросы защиты трудовых прав, социальной справедливости и устойчивого экономического развития. И считают, что сегодня особенно важно проявить активную гражданскую позицию.

Фото: акимат Карагандинской области

Референдум – это возможность каждого внести свой вклад в будущее страны, поддержать стабильность и прогресс.