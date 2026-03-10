#Референдум-2026
Экономика и бизнес

Глава Минпромышленности ответил на жалобы казахстанцев о плохом качестве жилья

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 17:58 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на пресс-конференции в правительстве рассказал, когда казахстанцы перестанут жаловаться на качество возводимого в стране жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что казахстанцы часто жалуются на низкое качество арендного и кредитного жилья. В частности, на плесень и трещины в стенах. Они поинтересовались, что планирует предпринять министерство для минимизации таких рисков.

"Был принят Строительный кодекс для того, чтобы усилить контроль над качеством строящегося жилья. Нам говорили, что мы пытаемся отстоять интересы застройщиков. Нет, я считаю, что мы, наоборот, приняли максимум мер. Сейчас идут подзаконные акты – в ближайшие два-месяца будут приняты, и мы усилим контроль со стороны государства именно над качеством застройки", – сказал Ерсайын Нагаспаев.

Речь идет в том числе о возможности выезжать на объект во время строительства и при обнаружении нарушений принимать меры, вплоть до остановки лицензии. Эти работы вправе будет осуществлять ГАСК.

"Отдельно при подписании акта приемки ввели дополнительно органы МЧС – они будут проверять. Мы предоставили ГАСКу и акиматам на местах все инструменты, чтобы они сами управляли своими застройщиками, следили за качеством, и как вы говорите, плесень и трещины возникают, чтобы этих моментов больше не было", – пояснил министр.

Нагаспаев также подчеркнул, что в Строительном кодексе увеличен срок гарантии с двух до 5 и 10 лет на несущие конструкции.

9 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Строительный кодекс Казахстана. Документ направлен на создание правовой системы регулирования в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, формирование безопасной среды обитания и жизнедеятельности человека, градостроительное планирование и развитие населенных пунктов, а также обеспечение безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры для всех категорий населения.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
