Президент подписал Строительный кодекс Казахстана

Строительный кодекс Казахстана подписан президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 января 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Главой государства подписан Строительный кодекс Республики Казахстан".

Строительный кодекс направлен на создание правовой системы регулирования в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, формирование безопасной среды обитания и жизнедеятельности человека, градостроительное планирование и развитие населенных пунктов, а также обеспечение безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры для всех категорий населения.

Так, из компетенции:

уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства исключается норма по разработке и утверждению правил, определяющих порядок и стоимость оказания консультационных услуг в области проектирования государственной экспертной организацией;

уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства исключается норма по согласованию назначения главных архитекторов городов республиканского значения, столицы и области;

акиматов районов исключается право предоставления земельных участков.

Наряду с этим исключается норма, предусматривающая, что подрядчик (генеральный подрядчик) наравне с собственником имеет право принять решение по постутилизации (сносу) строительного объекта, при этом подрядчик в соответствии с действующим законодательством не имеет законных оснований для принятия таких решений.

Кроме того, уточнена норма, предусматривающая приостановление положений, направленных на применение карт селевой, оползневой и лавинной опасностей и рисков до 2030 года.

Также глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства".

26 ноября 2025 года депутаты Мажилиса приняли Строительный кодекс РК. 25 декабря депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и вернули в Мажилис кодекс с сопутствующими поправками. 29 декабря мажилисмены согласились с поправками сенаторов в Строительный кодекс РК. Документ был направлен на подпись главе государства.