Экономика и бизнес

Костанай становится точкой притяжения для молодых специалистов

Костанай становится точкой притяжения для молодых специалистов, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 12:14 Фото: Allur
Костанай по праву считается крупнейшим из центров автомобильной индустрии Казахстана. Именно здесь расположен самый большой автомобильный завод страны – Allur.

За каждой произведенной машиной, производственной линией и технологическим процессом стоят люди. Сегодня предприятие объединяет специалистов, инженеров, слесарей и технологов из разных регионов страны. Многие из них впервые приезжают в Костанай на практику или обучение, а затем принимают решение остаться, чтобы строить карьеру и развиваться в автомобильной отрасли.

Одной из таких сотрудников стала Камшат Тлеуова – маляр-полировщик цеха окраски кузова завода Allur, которая переехала в Костанай из Актау.

Фото: Allur

Путь Камшат на завод начался еще во время учебы. Будучи студенткой, она приехала на предприятие в рамках партнерской программы с Satbayev University. Студентам, проходящим практику на производстве, предоставляются жилье и питание, а также выплачивается заработная плата. На базе завода Allur работают шесть базовых кафедр и разработано 18 образовательных программ в сфере машиностроения и автомобилестроения.

Практика Камшат длилась с сентября 2024 года по май 2025 года.

"Нас отправили на практику из Алматы. Мы работали в разных цехах – многие ребята были на линии Kia, а я проходила практику в цехе окраски кузова. После окончания практики я поехала в Алматы защищать диплом, но затем решила вернуться обратно в Костанай", – рассказала Камшат.

После защиты диплома она узнала о вакансии на участке полировки и решила попробовать свои силы. Решение о переезде в новый город было непростым.

"Было две причины. Во-первых, коллектив – я очень сдружилась с коллегами, все относились ко мне тепло. Во-вторых, сам город. Костанай мне понравился природой, погодой и людьми. На заводе молодым специалистам дают много возможностей для развития. Конечно, были сомнения, справлюсь ли я. Но после разговоров с друзьями и коллегами я поняла, что хочу попробовать. Для меня это был и карьерный шаг, и личный вызов".

Сегодня Камшат работает маляром-полировщиком в цехе окраски кузова. Ее задача – доводить кузова автомобилей до идеального состояния перед отправкой на дальнейшую сборку. По словам Камшат, важную роль в работе играет поддержка коллег.

Фото: Allur

"Я научилась находить общий язык с людьми разного возраста, работать в команде и брать ответственность за свою работу. Мы всегда помогаем друг другу. Сейчас я чувствую себя полноценным специалистом и понимаю, что вношу вклад в развитие завода и всей отрасли".
Компания Allur уже несколько лет развивает программу дуального обучения в ведущих вузах и профильных колледжах страны. Многие студенты, проходя практику на заводе, принимают решение остаться и продолжить карьеру на предприятии.

Однако Костанай привлекает не только молодых специалистов. Сюда приезжают и опытные профессионалы. Одним из них стал Асет Сугралиев – руководитель управления качества поставщиков. Он переехал в Костанай из Уральска.

Фото: Allur

"В тот период я уже рассматривал возможность перейти в автопром. Когда увидел вакансию в Allur, понял, что мой опыт может быть полезен компании, и решил действовать проактивно – сразу связался с представителями компании", — говорит Асет.
Ранее он работал в Уральске, Алматы, Казани и Астане и считает смену города естественной частью профессионального развития. Сегодня Асет отвечает за направление, которое контролирует качество компонентов еще до их поступления на производство.
"Наша задача – выстроить системную работу с поставщиками и обеспечить стабильное качество компонентов. Мы не просто выявляем дефекты, а работаем над устранением их причин на стороне поставщиков".

Сегодня истории таких специалистов, как Камшат и Асет, формируют новую индустриальную карту страны. Люди из разных городов и с разным профессиональным опытом приезжают в Костанай, чтобы работать на одном из крупнейших автомобильных заводов Казахстана. Благодаря их профессионализму, стремлению к развитию и командной работе Allur продолжает укреплять статус стратегически важного предприятия, а Костанай становится точкой притяжения для профессионалов со всей страны.

Айсулу Омарова
