Международный центр дуального обучения создается в Костанае

9-10 декабря автомобильный завод Allur в Костанае посетила делегация Эрфуртского образовательного центра (EBZ) во главе с генеральным директором Франком Белькнером, сообщает Zakon.kz.

Целью визита немецкой делегации стало знакомство с казахстанской системой дуального обучения и деятельностью образовательных и промышленных организаций региона.

Фото: пресс-служба Allur

Визит организован в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в г. Эрфурте (Германия) между автомобильным заводом Allur и центром в марте 2024 года. Это является логическим продолжением соглашения о создании Международного центра дуального обучения, которое было подписано на бизнес-форуме в Астане 16 сентября при участии лидеров Казахстана и Германии.

Фото: пресс-служба Allur

"Встреча с зарубежными партнерами подчеркивает важность интеграции образования и промышленности для подготовки квалифицированных кадров, укрепляя позиции Казахстана на международной арене. В приоритете нашего предприятия – развитие компетенций специалистов, которые помогут находить оптимальные технические решения", – отметил операционный директор завода Allur Виталий Христ.

Фото: пресс-служба Allur

В рамках программы визита делегация также посетила Костанайский колледж автомобильного транспорта, где ознакомилась с образовательным процессом, мастерскими и лабораториями, в которых студенты осваивают прикладные навыки.

Фото: пресс-служба Allur

Основным элементом программы стала дискуссия о статусе будущего центра, направлениях его работы и условиях реализации партнерских договоренностей между заводом Allur и Эрфуртским образовательным центром. Участники обсудили ключевые моменты развития дуального образования. Директор Департамента развития человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Ляззат Шонаева подчеркнула необходимость его поддержки бизнес-сообществом, приведя в пример казахстанскую автомобильную компанию Allur, одним из принципов которой является развитие человеческих ресурсов.

Фото: пресс-служба Allur

Людмила Олкинян, руководитель Allur University, инициировавшего активное сотрудничество, рассказала о целях Международного центра дуального обучения. Его открытие стало важным этапом реализации инициативы Касым-Жомарта Токаева, объявившего 2025 год в своем Послании народу Годом рабочих профессий.

Фото: пресс-служба Allur

"Центр обеспечит студентам возможность получения современных знаний и навыков, необходимых для успешной карьеры в автомобильной и других промышленных отраслях, в соответствии с международными стандартами. В перспективе планируется дальнейшая совместная работа над проектом команды Allur University и зарубежных партнеров, направленная на разработку инновационных образовательных программ и, как следствие, на повышение уровня подготовки востребованных специалистов в рамках дуальной системы образования и укрепление имиджа рабочих профессий в Казахстане", – подчеркнула Людмила Олкинян.

Фото: пресс-служба Allur

Отметим, казахстанская автомобильная копания Allur является официальным дистрибьютором и дилером шести мировых брендов: Kia, Chevrolet, JAC, Jetour, Hongqi и Skoda. В 2024 году благодаря профессионализму 5000 сотрудников компания выпустила более 90 тысяч автомобилей.

Фото: пресс-служба Allur

Allur активно реализует образовательные проекты, направленные на развитие человеческого капитала и подготовку инженерных кадров, включая сотрудничество с Костанайским колледжем автомобильного транспорта с 2021 года, где создан Центр компетенций. В нем студенты учатся деятельности на оборудовании, которое они будут использовать в работе после получения диплома. Такого в стране еще никто не делал. Будущих специалистов ждут конкурентная заработная плата с возможностью карьерного роста, полный социальный пакет, трансфер и бесплатное питание. Кроме того, завод строит современное общежитие, что станет дополнительным преимуществом для молодых сотрудников.