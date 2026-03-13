В Казахстане обновят процесс отправки посылок в почтовых отделениях

Председатель правления АО "Казпочта" Бекежан Жакеев на заседании Общественного совета фонда "Самрук-Казына" рассказал, что планируется сделать для борьбы с онлайн-мошенничеством, передает корреспондент Zakon.kz.

Бекежан Жакеев рассказал о проектах по искусственному интеллекту.

"Первый проект – это антифрод. Планируется создать систему по снижению уровня мошеннических операций и финансовых потерь, повышения эффективности выявления подозрительных транзакций. Планируется внедрение ИИ-агентов, также система мониторинга аналитики производительности сети, интеллектуальная маршрутизация доставки. Эти проекты активно отрабатываются с фондом", – сообщил он.

По его словам, нет планов превращать "Казпочту" в государственную логистическую компанию. Напротив, уверен Жакеев, национальный почтовый оператор будет активно предоставлять свою инфраструктуру участникам рынка для развития тех или иных видов услуг.

"Также в рамках цифровизации сейчас запускаем проект Smartpoint QazPost, то есть в почтовых отделениях перевод части операции по отправке посылок в формате самообслуживания. Сейчас пилотно запускаем в Шымкенте и дальше будем масштабировать, тестировать и нагружать другими услугами", – резюмировал глава "Казпочты".

Ранее Бекежан Жакеев рассказал о планах сотрудничества с китайскими логистическими и торговыми платформами.