#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Экономика и бизнес

"Казпочта" просит защитных мер в рамках ЕАЭС

Казпочта, почта, почтовая связь, почтовая сеть, почтовые отправления, письмо, письма, почтальон, почтальоны, почтовая служба, работники почты, сотрудники почты, почтовое отделение, доставка почты, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 15:55 Фото: qazpost.kz
Председатель правления АО "Казпочта" Бекежан Жакеев 13 марта 2026 года на заседании Общественного совета фонда "Самрук-Қазына" предложил предусмотреть в Казахстане квалификационные требования для зарубежных операторов электронной торговли, передает корреспондент Zakon.kz.

Бекежан Жакеев заявил, что одним из больших вызовов для "Казпочты" являются планы по развитию онлайн-торговли.

"Вы знаете, мы являемся оператором электронной торговли. Но несмотря на это, всего лишь 6% услуг оказывается через "Казпочту", – отметил он.

Между тем, по его словам, в новом проекте развития евразийской интеграции предусмотрено создание дополнительных операторов электронной торговли на территории Казахстана.

"Там есть норма, которая говорит, что страны-участники могут выставлять дополнительные требования к этим операторам. Поэтому мы предлагали выставить некие защитные барьеры, то есть предусмотреть квалификационные требования, чтобы если какие-то компании будут заходить, чтобы они не стали конкурентами для "Казпочты", и забирая прибыльные маршруты, не будут потом обслуживать отдаленные районы. Поэтому мы здесь видим угрозу и хотели бы ряд протекционистских мер для "Казпочты" привнести", – резюмировал спикер.

⁠Бекежан Жакеев также рассказал о планах с апреля 2026 года планово повысить тарифы на некоторые услуги "Казпочты". На какие и на сколько, будет известно после проведения общественных слушаний.

13 марта 2026 года председатель правления АО "Казпочта" Бекежан Жакеев рассказал, что планируется сделать для борьбы с онлайн-мошенничеством.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Когда казахстанцам станет доступен китайский маркетплейс JD.com
14:52, Сегодня
Когда казахстанцам станет доступен китайский маркетплейс JD.com
В Казахстане обновят процесс отправки посылок в почтовых отделениях
15:05, Сегодня
В Казахстане обновят процесс отправки посылок в почтовых отделениях
В "Казпочте" объяснили повышение цен на доставку газет в селах
13:16, 07 ноября 2025
В "Казпочте" объяснили повышение цен на доставку газет в селах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
16:02, Сегодня
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
15:53, Сегодня
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
15:48, Сегодня
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
15:13, Сегодня
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: