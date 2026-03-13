"Казпочта" просит защитных мер в рамках ЕАЭС

Председатель правления АО "Казпочта" Бекежан Жакеев 13 марта 2026 года на заседании Общественного совета фонда "Самрук-Қазына" предложил предусмотреть в Казахстане квалификационные требования для зарубежных операторов электронной торговли, передает корреспондент Zakon.kz.

Бекежан Жакеев заявил, что одним из больших вызовов для "Казпочты" являются планы по развитию онлайн-торговли.

"Вы знаете, мы являемся оператором электронной торговли. Но несмотря на это, всего лишь 6% услуг оказывается через "Казпочту", – отметил он.

Между тем, по его словам, в новом проекте развития евразийской интеграции предусмотрено создание дополнительных операторов электронной торговли на территории Казахстана.

"Там есть норма, которая говорит, что страны-участники могут выставлять дополнительные требования к этим операторам. Поэтому мы предлагали выставить некие защитные барьеры, то есть предусмотреть квалификационные требования, чтобы если какие-то компании будут заходить, чтобы они не стали конкурентами для "Казпочты", и забирая прибыльные маршруты, не будут потом обслуживать отдаленные районы. Поэтому мы здесь видим угрозу и хотели бы ряд протекционистских мер для "Казпочты" привнести", – резюмировал спикер.

⁠Бекежан Жакеев также рассказал о планах с апреля 2026 года планово повысить тарифы на некоторые услуги "Казпочты". На какие и на сколько, будет известно после проведения общественных слушаний.

13 марта 2026 года председатель правления АО "Казпочта" Бекежан Жакеев рассказал, что планируется сделать для борьбы с онлайн-мошенничеством.