В "Казпочте" объяснили повышение цен на доставку газет в селах

Председатель правления АО "Казпочта" Бекежан Жакеев в своем ответе на депзапрос назвал причины повышения стоимости услуг по доставке газет, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что предельный уровень цен на услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке (газет/журналов), оказываемые в сельских населенных пунктах, утверждается уполномоченным органом.

"Несмотря на колоссальные убытки, которые частично субсидируются государством, "Казпочта" выполняет свою социальную миссию, обеспечивая газетами и журналами каждого подписчика. Сокращение объемов подписки и периодичности выпуска изданий приводит к росту себестоимости обработки и доставки каждого экземпляра", – говорится в ответе.

Бекежан Жакеев также заявил о существенном увеличении расходов.

"Несмотря на это, "Казпочта" на протяжении длительного времени удерживала прежние тарифы, стремясь минимизировать финансовую нагрузку на редакции и поддержать развитие отечественных СМИ", – добавил глава "Казпочты".

