2,7 млрд тенге задолжали родители по алиментам в Астане

Руководитель Департамента юстиции Астаны Талгат Абубакир на брифинге в РСК 13 марта 2026 года рассказал о ситуации с выплатами алиментов в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Абубакир отметил, что на сегодня у частных судебных исполнителей исполнительного округа столицы находится 27 025 исполнительных производств о взыскании алиментов.

"По результатам анализа исполнительных производств 3161 дело на сумму 2,7 млрд тенге отнесено к категории проблемных. К ним относятся производства в отношении должников, которые частично исполняют обязательства по выплате алиментов, а также случаи, когда должники полностью уклоняются от их уплаты", – пояснил спикер.

К ним, по его словам, в рамках исполнительного производства применяется комплекс мер принудительного характера, включая обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должников.

Согласно ст. 68 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и несут равную ответственность за обеспечение их прав и законных интересов.

21 февраля 2026 года в Кызылординской области суд вынес решение в отношении мужчины, который задолжал собственному ребенку более 1,3 млн тенге.