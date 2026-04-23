Почему люди выбирают кроссовер?

За последние годы кроссоверы прочно закрепились в числе самых востребованных автомобилей на рынке. Причина проста: этот сегмент оказался максимально близок к реальным потребностям водителей.

Для многих покупателей важны не только дизайн и оснащение, но и практичность в повседневной жизни. Именно поэтому кроссовер сегодня воспринимается как универсальный автомобиль на каждый день.

Одно из главных преимуществ кроссовера – увеличенный дорожный просвет. В отличие от классического седана, такой автомобиль спокойнее воспринимает неровности покрытия, разбитые участки дороги, снег, гравий или съезд с асфальта. Не менее важна и высокая посадка: она дает лучший обзор, а вместе с ним более понятное ощущение габаритов и больше уверенности за рулем. Второй фактор – пространство. Кроссовер чаще выбирают не только из-за внешности, но и из-за того, что он лучше вписывается в реальный ритм жизни. Просторный салон, удобная посадка, вместительный багажник, возможность без лишних проблем взять с собой всю семью, вещи, детские кресла и коляски. Все это делает такой формат универсальным. Поэтому сегодня кроссовер покупают не как автомобиль для определенных целей, а как машину, которая должна одинаково уверенно работать и в будни, и в выходные.

При этом современный кроссовер уже давно не ограничивается городской ролью. Если раньше такие модели воспринимались в первую очередь как более практичная альтернатива седану, то теперь они все чаще становятся автомобилями для маршрутов, где асфальт заканчивается. Грунтовые дороги, неровные покрытия, подъемы, колея, выезды в горы или к удаленным природным локациям – для современных моделей это уже часть нормального сценария эксплуатации. Речь, конечно, не идет о тяжелом экстремальном офф-роуде, но возможностей кроссовера сегодня вполне достаточно, чтобы уверенно выезжать за пределы города и чувствовать себя спокойно там, где дорога становится сложнее.

Именно в эту логику сегодня хорошо вписывается модельный ряд Jetour. Бренд делает ставку на кроссоверы, которые сочетают удобство повседневной эксплуатации с практичностью, востребованной в реальной жизни. Особенно показательны здесь модели Jetour X50, X70 Plus и X70. Это автомобили, каждый из которых по-своему раскрывает идею современного универсального кроссовера.

Jetour X50 – это кроссовер, в котором сделан акцент на легкости повседневного использования. За счет более компактного кузова длиной 4397 мм и колесной базы 2601 мм он хорошо адаптирован к городскому движению, парковке и плотному трафику. При этом клиренс 186 мм делает его более уверенным на плохом покрытии по сравнению с традиционными легковыми автомобилями. Турбированный двигатель мощностью 156 л.с. в сочетании с 6DCT дает ту динамику, которая нужна в ежедневной эксплуатации: уверенно держаться в потоке, спокойно чувствовать себя на трассе и не ограничивать себя только асфальтовыми маршрутами.

Jetour X70 Plus развивает ту же идею уже в более просторном и мощном формате. Длина кузова 4724 мм, клиренс 210 мм и двигатель 1,6Т на 197 л.с. сразу задают автомобилю другой уровень универсальности. Это вариант для тех, кому важно больше пространства в салоне, больше запаса по мощности и больше комфорта в дальних поездках. При этом X70 Plus остается современным семейным кроссовером на каждый день: на официальной странице модели отдельно подчеркиваются просторный салон, трехзонный климат-контроль и мультимедийный экран 10,25 дюйма. Такой автомобиль одинаково уместен и в городе, и в длительных выездах, где особенно ценятся комфорт, запас пространства и спокойное поведение на дороге.

Jetour X70 – еще один пример того, как современный кроссовер отвечает на повседневные запросы водителя без перегруженности лишними решениями. При длине кузова 4743 мм и колесной базе 2720 мм модель предлагает просторный салон, а дорожный просвет 210 мм делает ее практичной не только в городе, но и на маршрутах с более сложным покрытием. Под капотом 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с., работающий с 6DCT. Этого достаточно для спокойной и уверенной эксплуатации в тех сценариях, с которыми сталкивается большинство владельцев каждый день. На официальной странице модели также отдельно отмечены удобство салона и наличие USB и Type-C для пассажиров второго ряда, что еще раз подчеркивает ее семейный и практичный характер.

В этом и заключается причина, по которой кроссоверы сегодня продолжают усиливать свои позиции. Они дают водителю то, что действительно нужно в повседневности: комфорт, безопасность, обзорность, пространство и уверенность на плохой дороге. Модели Jetour X50, X70 Plus и X70 показывают, что современный кроссовер может быть не просто удобным городским автомобилем, а полноценным инструментом для более широкого сценария жизни. От ежедневных маршрутов до поездок туда, где хочется немного больше свободы.

В завершение стоит добавить, что сегодня данные модели представлены на весьма выгодных условиях. Бренд предлагает специальные цены на ряд моделей, а также комфортные кредитные программы, благодаря которым покупка нового кроссовера становится еще доступнее. В сочетании с практичностью самих автомобилей это делает выбор в пользу Jetour не только удобным, но и по-настоящему рациональным.

