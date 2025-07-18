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Общество

Звонки от "банка" и "полиции": почему мошенники выбирают пожилых людей

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 10:33 Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сегодня, 18 июля 2025 года, в очередной раз выступило с предупреждением. Оно касается финансовой безопасности пожилых казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Известно, что пенсионеры остаются одной из наиболее уязвимых групп в вопросах финансового мошенничества. Это связано с доверчивостью, недостаточной цифровой грамотностью и ограниченным доступом к проверенной информации.

Как уточняют специалисты, мошенники используют различные схемы:

  • звонки от имени банков, правоохранительных органов или родственников,
  • сообщения о несуществующих компенсациях,
  • предложения оформить займы или вложиться в "выгодные" инвестиции.

Злоумышленники звонят на мобильный или городской телефон, а также в мессенджерах, представляясь сотрудниками банка или полиции. Они могут утверждать, что с банковского счета якобы совершается подозрительная операция, и убеждают перевести деньги на "безопасный счет", установить приложение для удаленного доступа или продиктовать коды из SMS.

Также нередко применяются методы психологического давления – например, звонки с сообщением о чрезвычайной ситуации, произошедшей с родственником.

"Для защиты от подобных действий пожилым людям рекомендуется не сообщать по телефону персональные и банковские данные, в том числе номер карты, срок ее действия, CVV-код, коды из SMS и логины от онлайн-банка. Не следует выполнять инструкции незнакомых лиц, даже если они представляются сотрудниками официальных структур".Пресс-служба АРРФР

Кроме того, нужно помнить:

"Банки, правоохранительные органы и государственные службы никогда не запрашивают личные данные или финансовую информацию по телефону. При возникновении сомнений рекомендуется прекратить разговор и обратиться за консультацией в официальные инстанции".

Еще важно сохранять спокойствие, записать имя и должность звонящего и перезвонить в организацию по номеру, указанному на официальном сайте или на обратной стороне карты.

Все действия, связанные с финансами, лучше обсуждать с близкими родственниками или доверенными лицами.

"Родственникам и близким пожилых людей рекомендуется регулярно рассказывать о типичных схемах мошенничества, помогать осваивать безопасное использование цифровых сервисов, устанавливать защитное программное обеспечение и обновлять устройства", – заключили эксперты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 10:33
Мошенники атакуют смартфоны: важная информация для казахстанцев

На днях в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) заявили, что за полгода в Казахстане удалось заблокировать почти 67 млн звонков с подменных номеров, изъять 74 устройства sim-box и более 88 тысяч незарегистрированных SIM-карт.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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