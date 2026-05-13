Экономика и бизнес

Halyk запустил сервис для ресторанов: какие преимущества получат гости и бизнес

Еда, рестораны, кафе, бизнес, питание, Halyk, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 12:35 Фото: Halyk
Тренд на комфорт и улучшение сервиса набирает обороты в банковских приложениях. В эту волну вписывается и новый продукт Halyk – сервис Halyk Рестораны. В банке рассказали, чем он отличается от привычных решений и как к нему можно подключиться, сообщает Zakon.kz.

Ставка на эмоции клиентов

Теперь гости могут заранее спланировать поход в ресторан – от выбора заведения до самого визита. Быстрая оплата за столиком, вызов официанта, онлайн-меню, оплата бонусами и чаевые, а также приятные комплименты от заведений – все это доступно внутри банковского приложения. Такой подход помогает экономить время и делает посещение ресторана более удобным и персонализированным.

Одной из интересных возможностей сервиса стала функция предзаказа: гости могут оформить заказ заранее, приехать в заведение и забрать уже готовые блюда без ожидания.

Маленькая кофейня – большие возможности

Несмотря на недавний запуск сервиса Halyk Рестораны, к нему уже подключились более 800 заведений по всей стране. И это не случайно: сервис открывает ресторанам дополнительный канал продаж через Halyk SuperApp, которым пользуются 11 миллионов человек.

Благодаря сервису обслуживание становится быстрее: клиенты могут оформить заказ и оплатить его прямо внутри банковского приложения.

Кроме того, доступные функции упрощают работу персонала и делают взаимодействие с гостями более комфортным. Например, через сервис можно вызвать официанта или поблагодарить его, оставив чаевые.

Также рестораны получают доступ к аналитике продаж и отзывов в личном кабинете, что помогает принимать более точные решения на основе данных.

Как подключиться

Для гостей все максимально просто: достаточно открыть Halyk SuperApp, перейти в раздел "Halyk Рестораны", выбрать заведение и воспользоваться нужной функцией – от бронирования до оплаты.

Для бизнеса подключение проходит через Onlinebank. Для этого необходимо открыть счет в Halyk и подключить эквайринг.

Предпринимателю нужно подать заявку, выбрать точки и указать контактное лицо – остальное банк настроит самостоятельно и уведомит о подключении.

