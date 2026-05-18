#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Экономика и бизнес

Казахмыс подвел итоги четырех месяцев: безопасность улучшается, геология удваивается, инвестиции бьют рекорды

Казахмыс подвел итоги, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 14:32 Фото: "Казахмыс"
Руководство ТОО "Корпорация Казахмыс" продолжает практику регулярных встреч с трудовыми коллективами предприятий. Очередное рабочее собрание прошло в Жезказгане под председательством главы правления Руслана Өскенәлі и председателя Наблюдательного совета Нурмухамбета Абдибекова.

На встрече подведены итоги работы за январь-апрель 2026 года и обозначены ключевые приоритеты компании.

Главным результатом в сфере производственной безопасности стало полное отсутствие смертельных случаев среди собственного персонала за четыре месяца 2026 года. Количество пострадавших среди штатного персонала сократилось на 35%, продолжает снижаться показатель LTIFR.

В компании усиливается контроль за соблюдением требований безопасности. С начала года проведены сотни производственных обходов рабочих мест, организованы остановочные собрания с участием первых руководителей предприятий, а также запущена программа вводного обучения Q-start для новых работников.

Казахмыс подвел итоги, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 14:32

Фото: "Казахмыс"

Одновременно "Казахмыс" значительно наращивает геологоразведку и инвестиции в развитие сырьевой базы. Если в прошлые годы объем эксплуатационного бурения составлял порядка 63 000 погонных метров в год, то в 2026 году план по геологоразведочному бурению только по Жезказганскому направлению составляет 62 400 погонных метров – и это лишь одно из трех региональных направлений. Суммарно программа геологоразведки фактически удваивается. За четыре месяца уже пробурено свыше 20 000 погонных метров силами 7 буровых станков, работающих непрерывно на пяти ключевых предприятиях.

Для развития геологоразведки закуплены новые подземные буровые установки, модернизирована инфраструктура буровых бригад и созданы условия для непрерывной работы в зимний период. Компания также продолжает изучение ранее неактивных запасов руды.

Казахмыс подвел итоги, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 14:32

Фото: "Казахмыс"

2026 год стал годом реального разворота к масштабным вложениям в производство – сразу по нескольким направлениям одновременно.

В рамках программы обновления производственных активов на Балхашском медеплавильном заводе проведена замена ключевого оборудования сернокислотного цеха, а также сокращены сроки капитального ремонта печи ПВ-1. Продолжается подготовка крупных проектов модернизации металлургических мощностей в Жезказгане и Балхаше.

Помимо этого, реализуются программы обновления оборудования на рудниках Жомарт, Жыланды, Нурказган. Основная цель проектов – это увеличение производственных мощностей, повышение уровня промышленной безопасности.

Казахмыс подвел итоги, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 14:32

Фото: "Казахмыс"

По итогам января-апреля компания перевыполнила плановые показатели по выпуску меди в концентрате и катодной меди. В отдельных производственных подразделениях достигнуты максимальные показатели производительности труда за последние годы.

Параллельно компания продолжает масштабную работу по улучшению социально-бытовых условий работников. На предприятия поставлены 90 новых автобусов для перевозки персонала, проводится модернизация санитарно-бытовых объектов, обновляются раздевалки и комнаты отдыха, оснащаются здравпункты и медицинские подразделения.

Казахмыс подвел итоги, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 14:32

Фото: "Казахмыс"

Продолжается реализация программ социальной поддержки работников. Работникам предоставляется служебное жилье, организуется летний отдых детей, санаторно-курортное лечение сотрудников, развивается корпоративная медицинская инфраструктура.

Подводя итоги встречи, Руслан Өскенәлі отметил, что компания продолжает системную работу по повышению безопасности, модернизации производства и улучшению условий труда, сохраняя устойчивую работу предприятий и выполнение всех обязательств перед трудовыми коллективами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахмыс трансформирует структуру управления
11:15, 03 апреля 2025
"Казахмыс" трансформирует структуру управления и сокращает количество руководящего состава
"Казахмыс", Pallas Resources, перспективы сотрудничества, геологоразведка
15:55, 02 июня 2025
Pallas Resources обсудил перспективы сотрудничества в области геологоразведки с "Казахмыс"
завод, батареи, оборудование
16:00, Сегодня
Для новых коксовых батарей Qarmet поставят 55 тысяч тонн огнеупорных материалов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор
15:31, Сегодня
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Судья прокомментировал судейский скандал на Кубке РК
15:11, Сегодня
Опытный судья разобрал скандальный эпизод с вызовом полиции на Кубке РК по борьбе
Ломакин в финале квалификации в Индии
14:49, Сегодня
"Качели" устроил казахстанский теннисист в квалификации топ-турнира в Индии
Любовь Ковальчук
14:42, Сегодня
Чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике среди женщин: все победители и призёры 2026 года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: