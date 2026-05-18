Казахмыс подвел итоги четырех месяцев: безопасность улучшается, геология удваивается, инвестиции бьют рекорды

Руководство ТОО "Корпорация Казахмыс" продолжает практику регулярных встреч с трудовыми коллективами предприятий. Очередное рабочее собрание прошло в Жезказгане под председательством главы правления Руслана Өскенәлі и председателя Наблюдательного совета Нурмухамбета Абдибекова.

На встрече подведены итоги работы за январь-апрель 2026 года и обозначены ключевые приоритеты компании.

Главным результатом в сфере производственной безопасности стало полное отсутствие смертельных случаев среди собственного персонала за четыре месяца 2026 года. Количество пострадавших среди штатного персонала сократилось на 35%, продолжает снижаться показатель LTIFR.

В компании усиливается контроль за соблюдением требований безопасности. С начала года проведены сотни производственных обходов рабочих мест, организованы остановочные собрания с участием первых руководителей предприятий, а также запущена программа вводного обучения Q-start для новых работников.

Одновременно "Казахмыс" значительно наращивает геологоразведку и инвестиции в развитие сырьевой базы. Если в прошлые годы объем эксплуатационного бурения составлял порядка 63 000 погонных метров в год, то в 2026 году план по геологоразведочному бурению только по Жезказганскому направлению составляет 62 400 погонных метров – и это лишь одно из трех региональных направлений. Суммарно программа геологоразведки фактически удваивается. За четыре месяца уже пробурено свыше 20 000 погонных метров силами 7 буровых станков, работающих непрерывно на пяти ключевых предприятиях.

Для развития геологоразведки закуплены новые подземные буровые установки, модернизирована инфраструктура буровых бригад и созданы условия для непрерывной работы в зимний период. Компания также продолжает изучение ранее неактивных запасов руды.

2026 год стал годом реального разворота к масштабным вложениям в производство – сразу по нескольким направлениям одновременно.

В рамках программы обновления производственных активов на Балхашском медеплавильном заводе проведена замена ключевого оборудования сернокислотного цеха, а также сокращены сроки капитального ремонта печи ПВ-1. Продолжается подготовка крупных проектов модернизации металлургических мощностей в Жезказгане и Балхаше.

Помимо этого, реализуются программы обновления оборудования на рудниках Жомарт, Жыланды, Нурказган. Основная цель проектов – это увеличение производственных мощностей, повышение уровня промышленной безопасности.

По итогам января-апреля компания перевыполнила плановые показатели по выпуску меди в концентрате и катодной меди. В отдельных производственных подразделениях достигнуты максимальные показатели производительности труда за последние годы.

Параллельно компания продолжает масштабную работу по улучшению социально-бытовых условий работников. На предприятия поставлены 90 новых автобусов для перевозки персонала, проводится модернизация санитарно-бытовых объектов, обновляются раздевалки и комнаты отдыха, оснащаются здравпункты и медицинские подразделения.

Продолжается реализация программ социальной поддержки работников. Работникам предоставляется служебное жилье, организуется летний отдых детей, санаторно-курортное лечение сотрудников, развивается корпоративная медицинская инфраструктура.

Подводя итоги встречи, Руслан Өскенәлі отметил, что компания продолжает системную работу по повышению безопасности, модернизации производства и улучшению условий труда, сохраняя устойчивую работу предприятий и выполнение всех обязательств перед трудовыми коллективами.