Экономика и бизнес

Новая беговая традиция: Bank RBK поддержал масштабный полумарафон в Усть-Каменогорске

забег, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 10:00 Фото: Bank RBK
24 мая Усть-Каменогорск станет городом большого бега. В этот день здесь пройдет KAZ Minerals Half Marathon Oskemen 2026 – одно из самых заметных спортивных событий Восточного Казахстана, которое уже стало для региона не просто спортивным стартом, а настоящим городским праздником.

Bank RBK выступил спонсором призового фонда полумарафона, поддержав проект, который быстро набирает силу и объединяет вокруг себя все больше людей. Для Банка участие в таком событии является продолжением системной работы по поддержке региональных инициатив, здорового образа жизни и проектов, которые создают вокруг себя живую, энергичную и созидательную среду.

"Для нас участие в таком событии, как KAZ Minerals Half Marathon Oskemen 2026, имеет особое значение. Спорт очень честно показывает, что результат складывается из дисциплины, веры в себя, поддержки команды и готовности идти вперед даже тогда, когда дистанция кажется непростой. Эти ценности очень близки Bank RBK. Мы рады поддержать полумарафон, который объединяет людей, вдохновляет на движение и помогает каждому участнику почувствовать вкус собственной победы", – подчеркнула председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева.

KAZ Minerals Half Marathon Oskemen 2026 объединит профессиональных спортсменов, любителей бега, корпоративные команды, жителей региона и гостей из других городов. Ожидается, что участие в забеге примут до 1 400 атлетов из разных стран, что на 75% больше, чем в прошлом году. В числе участников – представители 9 стран, включая Казахстан, и по этому показателю забег является одним из самых представительных в стране. Вместе с болельщиками и гостями мероприятие соберет около 2 000 человек. За этими цифрами стоит не просто интерес к бегу, а гораздо большее: доверие к событию, желание людей быть частью большого городского движения и формирование новой спортивной традиции Восточного Казахстана.

Для участников предусмотрены дистанции в 5, 10, 21,1 км, а также командная эстафета, которая делает полумарафон еще более ярким, объединяющим и по-настоящему командным событием.

Поддержка призового фонда со стороны Bank RBK помогает усилить соревновательную составляющую полумарафона и подчеркнуть уважение к тем, кто выходит на старт за победой и результатом. Участие Банка в проекте становится вкладом не только в проведение конкретного забега, но и в развитие культуры достижений, где каждый результат имеет значение.

Подготовка к забегам складывается из множества деталей. Электронная система хронометража, пункты питания с водой и фруктами, музыкальная поддержка, профессиональные ведущие, стартово-финишный городок, медали для финишеров и призы для победителей создают событие, в котором важен каждый участник. Кто-то выйдет на старт ради улучшения собственного результата, кто-то впервые попробует свои силы, а кто-то пробежит вместе с коллегами, друзьями или близкими людьми.

Забег пройдет по трассе, которая уже стала одной из сильных и узнаваемых сторон Усть-Каменогорского полумарафона. Она достаточно ровная и, как говорят бегуны, быстрая, а великолепные виды на Иртыш делают эту дистанцию не только спортивной, но и по-настоящему красивой.

"Мы рассматриваем партнеров забега не просто как спонсоров, а как соавторов большого регионального события. Поддержка Bank RBK важна для нас не только как вклад в призовой фонд, но и как знак доверия к идее полумарафона. Такие партнерства, безусловно, помогают развивать спорт, объединять людей и создавать в городе праздничную атмосферу", – отметил представитель оргкомитета KAZ Minerals Half Marathon Oskemen 2026 Максут Жапабаев.

Успех региона начинается не только с экономики и инфраструктуры, но и с людей, которые хотят развиваться, быть здоровыми, ставить перед собой цели и достигать их вместе. Для Усть-Каменогорска полумарафон становится возможностью заявить о себе как о городе активных, сильных и неравнодушных людей.

Bank RBK желает всем участникам полумарафона легкой трассы, правильного настроя, ярких эмоций и красивых побед. Пусть этот день станет для Усть-Каменогорска еще одним доказательством того, что спорт способен объединять людей, вдохновлять их на победы и делать жизнь вокруг ярче, здоровее и сильнее.

Лицензия №1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021 г.

Партнерский материал

