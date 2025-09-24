Спорт без границ: Усть-Каменогорск делает ставку на массовую физкультуру

Усть-Каменогорск уже давно перестал быть просто промышленным городом Восточного Казахстана. Сегодня это динамично развивающийся центр, где спорт не просто хобби, а часть повседневной жизни тысяч горожан.

Цифры говорят сами за себя: из 374 690 жителей города 161 491 человек занимается физической культурой и спортом. Это 43,1% населения, то есть почти каждый второй, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

Такой результат не случайность, а итог системной и продуманной работы по созданию условий для всех: от детей до людей с инвалидностью.

От коробки во дворе до профессионального зала

На карте города – 11 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 3 ДЮСШ, спортивный интернат, три школы высшего спортивного мастерства и один спортивный клуб для людей с особыми потребностями. Работают 42 спортивные федерации. В распоряжении горожан 51 футбольная и хоккейная площадка с искусственным покрытием.

Фото: предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

Как отметили в отделе физической культуры, спорта и туризма города Усть-Каменогорска, в 2024 году спортивная инфраструктура расширилась еще больше. Были построены новые футбольные поля на улицах Назарбаева, Щербакова, Тынышпаева, в поселке Загородном, оборудована универсальная спортивная площадка на Комсомольском острове. Под мостом через Иртыш появилась зона для баскетбола, стрит-воркаута и единоборств.

Фото: предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

"Раньше у нас был только пустырь за домом, а теперь современное футбольное поле с искусственным покрытием. Мой сын после школы не идет домой, а сразу туда – играть с друзьями ", – рассказывает корреспонденту Zakon.kz Айгуль, жительница улицы Тынышпаева.

В 2025 году в городе планируется обустройство еще 9 спортивных площадок в разных районах города. Это значит, что спорт становится ближе к людям – вне зависимости от района проживания.

Фото: предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

Зима – не помеха

В холодное время года в Усть-Каменогорске работают 6 крупных катков – на стадионах "Алтай", "Титан", на Комсомольском острове, в парке "Самал", этнопарке и на реке Комендантке. Новый каток появился в районе Бабкиной мельницы.

"Мы с семьей катаемся на катке в этнопарке каждую субботу. Это уже традиция, – делится отец троих детей Ерлан. – Радует, что даже зимой можно не сидеть на диване, а провести время на свежем воздухе активно и весело".

Из 51 хоккейной коробки 26 превращаются зимой в катки, а остальные летом используются для футбола.

Фото: предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

Также проложены лыжные трассы: две на Комсомольском острове (800 м и 2,5 км), одна в районе Аблакетки (1,5 км). Работает прокат лыж, так что даже новички могут попробовать себя в зимнем спорте.

Фото: предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

От массовых стартов до чемпионов

Усть-Каменогорск – это не только площадки, но и живой ритм соревнований. Только в 2024 году проведено 124 спортивных мероприятия, а за неполный 2025-й – уже 109.

Фото: Instagram/anuar_zhaisanbek

"Яркими событиями года стали турниры по дзюдо, джиу-джитсу, вольной и греко-римской борьбе, школьная лига, объединившая 2 300 детей из разных школ города по 13 видам спорта, три массовых забега, включая "Забег Единства" и "Забег Победы", открытый турнир по велоспорту, марафон на лыжах, а также турниры по настольному теннису, баскетболу, гандболу, панкратиону, Nomad MMA, самбо, армрестлингу и даже асық ату и тоғызқұмалақ – казахским национальным видам спорта", – отметили в отделе физической культуры, спорта и туризма Усть-Каменогорска.

Фото: предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

Спорт для всех

Особое внимание уделяется социальному охвату. В феврале на горнолыжном курорте "Нуртау" по проекту "Спортивный туризм" 200 детей из малообеспеченных семей обучались катанию на лыжах. А в поселке Шығыс прошли турниры по шахматам, настольному теннису, легкой атлетике, лыжам и другим видам спорта с участием более 250 человек.

Фото: altainews.kz

Горожане с особыми потребностями также включены в спортивную жизнь. Совместно с движением Special Olympics проведены турниры по боулингу и легкой атлетике. А на Наурыз мейрамы в центре города прошли массовые состязания от армрестлинга до борьбы и лянги. Это не только спорт, но и сохранение культурного наследия.

25 июня 2025 года на новой набережной прошла открытая тренировка и мастер-класс от чемпионов Naiza MMA Нурбека Карабала, Муратбека Касымбая и Галымжана Жаслана. Такие события вдохновляют молодежь и открывают новые горизонты.

Фото: предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

Город, который выбирает здоровье

Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Каменогорске – это не разовая кампания, а долгосрочная стратегия. Ее цель – создать равные возможности для всех, независимо от возраста, социального статуса или физической подготовки, когда спорт – это не только про результат, но и про образ жизни.