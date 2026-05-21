#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
471.77
547.25
6.6
Экономика и бизнес

Новые мощности, газификация и тепло: Налибаев ознакомился с ключевыми проектами Карагандинской области

первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 17:35 Фото: Qarmet
В рамках реализации поручений президента первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев совершил рабочую поездку в Карагандинскую область, где проинспектировал исполнение задач и ознакомился с развитием крупных индустриальных и энергетических проектов региона, сообщает Zakon.kz.

В Темиртау первый заместитель премьер-министра посетил металлургический комбинат Qarmet ознакомился с производственными процессами и программой модернизации предприятия.

Перевод доменных печей на природный газ позволил полностью исключить использование мазута, повысить стабильность работы агрегата и снизить воздействие на окружающую среду, – сообщил председатель правления Qarmet Corporation Петр Трушин.

Также Нурлыбеку Налибаеву доложили о ходе строительства новых производственных объектов комбината.

По итогам 2025 года предприятие выпустило 3,8 млн тонн стали. В рамках стратегии "5–9–5" к 2028 году компания планирует увеличить производство до 5 млн тонн стали, 9 млн тонн угля и 5 млн тонн железорудного концентрата.

Отдельный блок поездки был посвящен подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов и модернизации энергетической инфраструктуры Темиртау и Караганды.

В предстоящем отопительном сезоне проблем быть не должно. До 1 сентября необходимо получить паспорта готовности по всем объектам. В период отопительного сезона сбоев допускать нельзя, – подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Вице-премьер также ознакомился с ходом ремонтной кампании на Карагандинской ТЭЦ-3 и проектом расширения станции. Новый энергоблок позволит увеличить электрическую мощность на 140 МВт, а тепловую – на 180 Гкал/ч.

Расширение ТЭЦ-3 – один из крупнейших инфраструктурных проектов региона. После завершения работ будет создан дополнительный резерв мощности и обеспечено теплоснабжение более 400 жилых домов и социальных объектов, – сообщил генеральный директор ТОО "Караганда Энергоцентр" Флюр Гарипов.

В ходе поездки были рассмотрены и вопросы газификации Караганды. В этом году планируют завершить первую очередь проекта.

По первой очереди газ будет подведен более чем к 10 тыс. абонентов. После завершения этих работ перейдем ко второй очереди – это Пришахтинск, Майкудук и Сортировка, – доложил аким Караганды Мейрам Кожухов.

В рамках индустриального развития региона Нурлыбек Налибаев посетил ряд предприятий обрабатывающей промышленности.

На заводе "ТЭМПО Казахстан" ему представили новую производственную линию по выпуску стальных прямошовных труб. Особая технология обжига и закаливания труб диаметром 630 мм позволяет использовать продукцию при температурах от −60 до +60 градусов. Аналогов такому производству в Казахстане нет.

На предприятии Silk Road Electronics вице-премьер ознакомился с производством бытовой техники и программой локализации. Сегодня на заводе выпускают стиральные машины, пылесосы, бойлеры, кухонные плиты, телевизоры и вытяжки.

Сейчас на предприятии работают около 300 человек. После выхода на полную мощность – до миллиона единиц продукции в год – численность сотрудников увеличится до 800 человек, – сообщил операционный директор компании Талгат Абдрахманов.
первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 17:35

Фото: Qarmet

Также первый заместитель премьер-министра посетил предприятия QazTehna и Tengri Tyres, где ознакомился с производством автобусов, спецтехники и автомобильных шин и планами дальнейшего расширения мощностей.

По поручению главы государства и правительства мы посещаем регионы страны. В Карагандинской области реализуется много важных проектов, работают крупные производства, где трудятся сотни людей. Мы увидели, что предприятия выстраивают полноценное производство и планируют дальнейшее развитие, – отметил Нурлыбек Налибаев.

По итогам рабочей поездки вице-премьер подчеркнул, что реализация промышленных и энергетических проектов остается одним из важных факторов развития Карагандинской области.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
предприятие
17:09, 17 декабря 2023
С планами по возрождению Qarmet Роман Скляр ознакомился в Карагандинской области
Ввод новых мощностей и цифровизация: Бектенов провел совещание по стратегическим проектам
11:57, 04 июля 2025
Ввод новых мощностей и цифровизация: Бектенов провел совещание по стратегическим проектам
Олжас Бектенов рассказал, как должна развиваться экономика страны
17:04, 02 августа 2024
Олжас Бектенов рассказал, как должна развиваться экономика страны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Иртышу&quot; посетили новый газон в Павлодаре
17:27, Сегодня
Новый газон для Центрального стадиона в Павлодаре был куплен во Франции
Завоевавший &quot;бронзу&quot; чемпионата Азии таеквондист Енсегенов назвал свою следующую цель
17:09, Сегодня
Завоевавший "бронзу" чемпионата Азии таеквондист Енсегенов назвал свою следующую цель
Хабиб Нурмагомедов
16:51, Сегодня
Хабиб Нурмагомедов опроверг слова президента UFC о завершении карьеры из-за денег
Жамиля Бакбергенова
16:34, Сегодня
Женская сборная Казахстана по борьбе выступит на элитном турнире в Монголии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: