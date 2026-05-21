Новые мощности, газификация и тепло: Налибаев ознакомился с ключевыми проектами Карагандинской области

В рамках реализации поручений президента первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев совершил рабочую поездку в Карагандинскую область, где проинспектировал исполнение задач и ознакомился с развитием крупных индустриальных и энергетических проектов региона, сообщает Zakon.kz.

В Темиртау первый заместитель премьер-министра посетил металлургический комбинат Qarmet ознакомился с производственными процессами и программой модернизации предприятия.

Перевод доменных печей на природный газ позволил полностью исключить использование мазута, повысить стабильность работы агрегата и снизить воздействие на окружающую среду, – сообщил председатель правления Qarmet Corporation Петр Трушин.

Также Нурлыбеку Налибаеву доложили о ходе строительства новых производственных объектов комбината.

По итогам 2025 года предприятие выпустило 3,8 млн тонн стали. В рамках стратегии "5–9–5" к 2028 году компания планирует увеличить производство до 5 млн тонн стали, 9 млн тонн угля и 5 млн тонн железорудного концентрата.

Отдельный блок поездки был посвящен подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов и модернизации энергетической инфраструктуры Темиртау и Караганды.

В предстоящем отопительном сезоне проблем быть не должно. До 1 сентября необходимо получить паспорта готовности по всем объектам. В период отопительного сезона сбоев допускать нельзя, – подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Вице-премьер также ознакомился с ходом ремонтной кампании на Карагандинской ТЭЦ-3 и проектом расширения станции. Новый энергоблок позволит увеличить электрическую мощность на 140 МВт, а тепловую – на 180 Гкал/ч.

Расширение ТЭЦ-3 – один из крупнейших инфраструктурных проектов региона. После завершения работ будет создан дополнительный резерв мощности и обеспечено теплоснабжение более 400 жилых домов и социальных объектов, – сообщил генеральный директор ТОО "Караганда Энергоцентр" Флюр Гарипов.

В ходе поездки были рассмотрены и вопросы газификации Караганды. В этом году планируют завершить первую очередь проекта.

По первой очереди газ будет подведен более чем к 10 тыс. абонентов. После завершения этих работ перейдем ко второй очереди – это Пришахтинск, Майкудук и Сортировка, – доложил аким Караганды Мейрам Кожухов.

В рамках индустриального развития региона Нурлыбек Налибаев посетил ряд предприятий обрабатывающей промышленности.

На заводе "ТЭМПО Казахстан" ему представили новую производственную линию по выпуску стальных прямошовных труб. Особая технология обжига и закаливания труб диаметром 630 мм позволяет использовать продукцию при температурах от −60 до +60 градусов. Аналогов такому производству в Казахстане нет.

На предприятии Silk Road Electronics вице-премьер ознакомился с производством бытовой техники и программой локализации. Сегодня на заводе выпускают стиральные машины, пылесосы, бойлеры, кухонные плиты, телевизоры и вытяжки.

Сейчас на предприятии работают около 300 человек. После выхода на полную мощность – до миллиона единиц продукции в год – численность сотрудников увеличится до 800 человек, – сообщил операционный директор компании Талгат Абдрахманов.

Фото: Qarmet

Также первый заместитель премьер-министра посетил предприятия QazTehna и Tengri Tyres, где ознакомился с производством автобусов, спецтехники и автомобильных шин и планами дальнейшего расширения мощностей.

По поручению главы государства и правительства мы посещаем регионы страны. В Карагандинской области реализуется много важных проектов, работают крупные производства, где трудятся сотни людей. Мы увидели, что предприятия выстраивают полноценное производство и планируют дальнейшее развитие, – отметил Нурлыбек Налибаев.

По итогам рабочей поездки вице-премьер подчеркнул, что реализация промышленных и энергетических проектов остается одним из важных факторов развития Карагандинской области.

