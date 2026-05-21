Депутат Абуталип Мутали: Казахстан не должен быть просто коридором для чужих грузов

Мажилисмен, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Абуталип Мутали обратился с депутатским запросом в адрес первого заместителя премьер-министра Нурлыбека Налибаева, сообщает Zakon.kz.

По словам депутата, на сегодняшний день Казахстан наращивает транзитные объемы: развивается Транскаспийский маршрут, модернизируются железнодорожные, автомобильные, морские и авиационные коридоры. По итогам 2025 года объем транзита составил 36,9 млн тонн.

"Вместе с тем у Казахстана в международном транзите есть большие возможности для роста. Сегодня при глобальных перевозках мы недополучаем миллиарды. Нельзя, чтобы наша страна была просто "коридором" для международного транзита. Наша стратегическая задача – переход к модели "коридор + производство + цифровые сервисы + экспорт". Такой подход позволит в разы поднять доходы нашей страны". Абуталип Мутали

Мажилисмен отметил, что реализуемые инициативы (Smart Cargo, логистический паспорт, цифровой двойник инфраструктуры, безбумажный документооборот) носят разрозненный характер и не формируют единую индустриально-логистическую экосистему.

А международная практика подтверждает, что конкурентоспособность обеспечивается не транзитом как таковым, а созданием добавленной стоимости вокруг него.

В пример он привел порт Джебель-Али (ОАЭ), порт Туас (Сингапур) и порт Дуйсбург (Германия). Они функционируют как индустриально-логистические экосистемы, где осуществляется обработка, сборка, упаковка, маркировка, сертификация, сервис и реэкспорт грузов.

"Отдельного внимания требует цифровая прозрачность – предприниматели не имеют сквозного доступа к статусу грузов на всем маршруте, тогда как в других секторах (например, почтовые отправления) такая возможность уже реализована. Также требуется переход к модели предварительного цифрового расчета платежей, при которой предприниматель до прибытия груза видит полную стоимость – налоги, пошлины, сборы, логистические расходы, сроки оформления и возможные риски". Абуталип Мутали

Депутат отметил, что действующие инструменты (СЭЗ, индустриальные зоны, транспортные коридоры и цифровые решения) развиваются разрозненно и не объединены в единую модель индустриально-логистических хабов.

При таких подходах сохраняется риск закрепления транзитной модели без формирования добавленной стоимости и упущения потенциала промышленного роста и экспорта.

Другими словами, это тысячи рабочих мест, которые могут заработать на транзите. Это новые налоги, новые компетенции.

Миллиарды бюджетных средств, выделяемых на развитие международного транзита, на дороги, инфраструктуру, должны работать в полной мере, с полной отдачей на благо страны.

В этой связи мажилисмен предложил правительству:

Ввести специальный регуляторный режим индустриально-логистических хабов с объединением СЭЗ, индустриальных зон и логистических центров и их региональной специализацией. Обеспечить сквозную цифровую интеграцию (Smart Cargo, "одно окно", логистический паспорт, трекинг грузов и электронные перевозочные документы). Внедрить предварительный цифровой расчет всех платежей до прибытия груза с автоматической сверкой. Провести ревизию СЭЗ и логистических объектов и разработать Национальную программу развития хабов до 2035 года с KPI. Определить единый координационный центр при правительстве и обеспечить международную цифровую интеграцию перевозок.

По мнению депутата, реализация этих мер позволит перейти от транзитной модели к формированию экономики добавленной стоимости в транспортно-логистической сфере.