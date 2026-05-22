Как в Halyk проходит отбор проектов для кредитования

В рамках IX выставки казахстанских производителей "Ulttyq Onim" состоялась панельная сессия "Гарантирование как ключевой инструмент расширения доступа к финансированию", передает корреспондент Zakon.kz.

Одной из главных тем сессии ожидаемо стало обсуждение кредитования бизнеса. Именно поэтому выступление заместителя председателя правления Halyk Bank Ольги Вурос привлекло к себе повышенное внимание участников форума. Спикер подробно осветила наиболее актуальные вопросы в сфере кредитования как корпоративного сегмента, так и сектора МСБ. По ее словам, сотрудничество Halyk и фонда "Даму" стало действительно эффективным инструментом для бизнеса, поскольку основную часть гарантии за клиента берет на себя фонд, а банк выдает столь необходимые для развития бизнеса кредиты.

Кредиты и гарантии

"Гарантия "Даму" может достигать до 85% от стоимости проекта, а максимальная сумма – до 3,5 млрд тенге. Но очень важно проводить анализ проектов. К примеру, у нас в Halyk средний объем гарантирования не выше 55%. Когда мы рассматриваем проект, обязательно смотрим на совокупность факторов: собственное участие компании, ее залоговое обеспечение, и со всех сторон анализируем рынок. Если говорить о сумме проектов, которые мы поддержали за счет программы портфельного гарантирования "Даму", она превысила 200 млрд тенге", - объясняет Вурос.

Таких проектов сейчас в банке насчитывается около 900. Средний объем гарантии порядка 125 млн тенге, это говорит о том, что поддержка, в основном, была направлена на микро- и малый бизнес.

"Основной рост клиентской базы, как правило, это действующие проекты наших клиентов, Плюс данной программы фонда в том, что она позволила получить доступ к финансированию новым клиентам, по которым банки видели определенные риски. И если смотреть в целевом разрезе, то 70% проектов было связано с инвестициями, 20% направляются на пополнение оборотных средств и 10% составляет рефинансирование. Нас радует показатель, что 70% – это новые инвестиции, соответственно, это новые производственные мощности, которые работают на благо экономики Казахстана", - говорит спикер.

Также Ольга Вурос напомнила, что Halyk является крупнейшим кредитором бизнеса: объем кредитного портфеля юридических лиц на 1 января 2026 года составляет 8,6 триллионов тенге, а 50% бизнес-кредитов выдано крупнейшим банком Казахстана. Конечно, основу портфеля составляет крупный корпоративный бизнес, но портфель МСБ также очень весом.

"С фондом «Даму» у нас очень много программ, бизнесу оказывается большая поддержка – это и субсидирование, и программа "Орлеу", которая в прошлом году пользовалась большой популярностью у предпринимателей", - добавила Вурос.

Поддержка женского предпринимательства

В сфере поддержки женского предпринимательства Halyk также предлагает льготное финансирование за счет собственных средств банка.

"В этом году было порядка 1 млрд тенге по льготным ставкам. В рамках нашей совместной с Visa инициативы, мы финансируем женщин-предпринимательниц, но до финансирования проекта мы проводим обучение, ездим по регионам, собираем участниц, совместно помогаем готовить бизнес-план. После выбираем лучшие проекты, Visa отдает свои гранты на их реализацию, а мы предлагаем льготное кредитование. Отмечу, что все проекты проходят полноценную экспертизу. Иными словами, они обращаются к нам с заявкой, со своим бизнес-планом, проходят полноценный скоринг", - уточнила заместитель правления банка.

При этом, подчеркивает спикер, у каждой коммерческой организации есть цель зарабатывать прибыль, и у банков также есть свои планы по приросту кредитного портфеля, по доходной части.

"Но у нас нет самоцели выдавать кредиты просто для того, чтобы бежать за этими метриками. Наша задача – предоставлять эффективные и возвратные кредиты. Я работаю и с корпоративным сегментом, и с малым и средним бизнесом. Конечно, крупным компаниям гораздо проще: они могут себе позволить дорогой консалтинг, сопровождение во всех сферах, как в финансовой, так и в технической. Они могут себе позволить применять новые технологии, искусственный интеллект. Поэтому, конечно, основная поддержка требуется сегменту микро- и малого бизнеса", - рассказывает Ольга Вурос.

В этом направлении банком ведется достаточно большая работа, как на уровне филиалов, так и совместно со всеми партнерами. Задача – обучать клиента, растить его и поддерживать.

Искусственный интеллект

Стоит отметить, что Halyk обладает уникальным преимуществом – это клиентская база. То есть, 85% крупнейшего бизнеса Казахстана имеет счета и проводят транзакции внутри Halyk Bank.

"Это фундаментальная база данных, где мы можем строить наши скоринговые модели. Мы запустили с 2020 года цифровые решения сначала для индивидуальных предпринимателей, потом для ТОО. Это были полностью цифровые решения, без посещения банка, когда клиент в цифровом формате подает заявку. Мы из внешних источников подтягиваем всю информацию, анализируем транзакции клиента и одобряем финансирование. По ИП мы принимаем решение до 100 миллионов тенге. По юрлицам - до 300 миллионов тенге. Это беззалоговое кредитование. В течение 5 минут принимается решение, и клиенту зачисляются деньги", – заверила Вурос.

Но не все так просто. Люди нередко сталкиваются с отказами в кредитовании, и специально для них спикер рассказала, что банк предпринимает в этих случаях.

"Мы говорим им о том, что нужно увеличивать чистоту и прозрачность бизнеса. Не все транзакции проводятся в безналичном формате. Цифровые технологии и способствуют выводу бизнеса из тени. Мы объясняем клиентам, что это нужно для того, чтобы мы увидели все транзакции, чтобы мы могли оценить их доходную часть. Вы должны быть прозрачными, вы должны проводить платежи, вы должны оплачивать налоги. Именно из этой прозрачности складывается ваш кредитный скоринг, который позволяет вам получить доступ к большей сумме финансирования, а банку – предоставить вам лучшие условия, лучшую ставку", - объясняет заместитель правления Halyk.

Также Ольга Вурос рассказала о том, как используется в работе банка такой мощный инструмент, как ИИ.

"Мы с 2020 года обучали нашу модель. С ее помощью научились отлавливать мошенников, накручивающих транзакции, и отточили наши инструменты настолько, что качество выдаваемого кредита постоянно становится лучше и чище. Основной эффект нам дало финансирование цепочки поставок. То есть, мы видим клиента, видим якорные транзакции, с кем и как часто он их осуществляет. Именно финансирование цепочки поставок дает лучшее качество кредитования и обеспечивает лучший скоринг. В прошлом году мы начали внедрять искусственный интеллект для крупного бизнеса, для МСБ, для сегмента среднего бизнеса в сфере залогового кредитования. Мы стали оцифровывать наш классический кредитный продукт с применением искусственного интеллекта", - пояснила Вурос.

В банке понимают, что получить кредит всегда сложно. По словам спикера, перед командой Halyk стоит задача максимально облегчить этот процесс для предпринимателя.

"Мы научились полноценно оцифровывать данные в помощь нашим кредитным аналитикам. Можно смело говорить, что уже сейчас в нашем банке реализован процесс, когда мы получаем от клиента финансовые данные в любых форматах", - отмечает спикер.

При этом, по мнению Вурос, ИИ не способен заменить человека, поэтому, несмотря на активное использование современных технологий, верификацию и финальное согласование осуществляют эксперты банка.

