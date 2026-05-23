Рост занятости и выручки – международный финансовый эксперт оценил поддержку государства МСБ
Как отметил заместитель председателя правления холдинга "Байтерек" Жандос Шайхы, большая поддержка предпринимательству оказывается со стороны Фонда развития "Даму".
"Мы представляем инвестиционный холдинг "Байтерек" – единственного акционера Фонда "Даму", который оказывает поддержку микро-, малому и среднему бизнесу. Ранее такая поддержка также предоставлялась и крупному бизнесу. В целом Фонд обеспечивает различные формы финансовой поддержки для всех категорий предпринимателей. С 2025 года, когда мы начали активно развивать гарантийные фонды, Фондом поддержано более 5 600 проектов на общую сумму почти 1 трлн тенге. Объем гарантированных проектов превысил 580 млрд тенге. Это серьезное достижение. В текущем году мы планируем оказать поддержку более 6 тыс. проектам на общую сумму порядка 2,3 трлн тенге, при объеме предоставляемых гарантий около 1,3 трлн тенге", – сказал Шайхы на панельной сессии "Гарантирование, как ключевой инструмент расширения доступа к финансированию.
Такие планы и инвестиционные задачи, по его словам, стоят перед холдингом в рамках исполнения поручений.
"Сегодня здесь представлены свыше 600 отечественных производителей. Как я уже сказал, это всего лишь 5% от того, что было сделано за прошлый год. А в этом году мы планируем сделать примерно в два раза больше. Поэтому мы хотим наращивать производство отечественных товаров и услуг", – отметил зампред.
Глава фонда "Даму" Фархат Сарсекеев подчеркнул, что для повышения доступности финансирования и поддержки большего числа предпринимателей Фонд "Даму" значительно расширил инструменты гарантирования.
"В частности, были усилены рыночные механизмы поддержки через программы льготного кредитования "Өрлеу" и "Өрлеу-лизинг" для модернизации оборудования предприятий обрабатывающей промышленности, а также запущена программа комплексной поддержки микро- и малого бизнеса в малых городах и селах Іскер аймақ", – перечислил спикер.
В свою очередь, глава Международной финансовой корпорации (IFC) в Казахстане Зафар Хашимов отметил значительные усилия Правительства Казахстана по поддержке малого и среднего бизнеса через широкий набор финансовых и нефинансовых инструментов.
"В 2026 году Всемирный банк опубликовал исследование, в котором проанализировал эффективность различных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Мы изучали три ключевых механизма: субсидирование процентных ставок, кредитные гарантии и новый продукт "Даму" – рыночно ориентированные частичные гарантии, или "Даму Оптима". Как я уже отмечал, по нашим оценкам, около 70% ресурсов в течение последних семи лет приходилось именно на субсидирование процентных ставок", – сказал Хашимов.
По его словам, полное субсидирование процентной ставки, к сожалению, слабо меняет поведение банков и не всегда расширяет доступ бизнеса к финансированию. Анализ показал, что у предприятий, использовавших этот инструмент, показатели обеспечения и выручки были ниже, а занятость сократилась в среднем на 10%.
"Анализ полностью субсидируемых гарантий также показал, что такая модель ослабляет стимулы к качественной оценке рисков. Наиболее эффективным оказался вариант, при котором "Даму" предоставлял гарантии на коммерческих условиях. Именно здесь были получены наиболее позитивные результаты: программа обеспечила рост занятости на 24% и рост выручки на 21% у предприятий, использовавших этот инструмент. Это позволяет сделать вывод, что коммерчески структурированные гарантии, основанные на разделении рисков между государством, банками и предпринимателями, оказались наиболее эффективными", – отметил спикер.
По его словам, для государства это означает более эффективное использование бюджетных средств, для банков – снижение рисков при сохранении стимулов к качественной оценке заемщиков, а для бизнеса – расширение доступа к финансированию и больший потенциал для роста.
"В целом результаты показывают, что именно коммерческие инструменты поддержки МСБ обеспечивают значительно более высокую отдачу с точки зрения роста выручки и создания рабочих мест. Более того, такие механизмы способствуют улучшению подходов банков к управлению рисками, укреплению их систем оценки заемщиков и общего финансового состояния сектора", – добавил г-н Хашимов.
На сессии также выступила заместитель председателя Halyk Bank Ольга Вурос, которая рассказала о совместных с "Даму" инструментах поддержки МСБ и влиянии искусственного интеллекта на банковскую сферу.
В частности, речь идет о следующем механизме: фонд обеспечивает основную часть гарантий за предпринимателя, а банк выдает кредиты.
"Гарантия "Даму" может достигать до 85% от проекта, а максимальная сумма 3,5 миллиарда тенге. Но очень важно не отказываться от своего кредитного рейтинга, нужно четко понимать и проводить анализ проектов. Мы подбивали статистику Halyk Bank, и у нас средний объем гарантирования не выше 55%. То есть мы, когда рассматриваем проект, мы обязательно смотрим собственное участие компании, ее собственное залоговое обеспечение, и со всех сторон анализируем рынок. Если говорить о сумме проектов, которые мы поддержали за счет данной программы, она превысила 200 миллиардов тенге. Это совокупный портфель прокредитованных проектов с портфельным гарантированием "Даму". И у нас 900 таких проектов", – сказала Вурос.
Средний объем гарантии составляет порядка 126 миллионов тенге – это говорит о том, что гарантии в основном пошли в поддержку микро и малого бизнеса. 85% гарантий – это для поддержки проектов микро и малого бизнеса.
Ольга Вурос также рассказала и о том, как в банке используют искусственный интеллект.
"В прошлом году мы начали внедрять искусственный интеллект для крупного бизнеса, для МСБ, для сегмента среднего бизнеса залогового кредитования. Мы стали оцифровывать наш классический кредитный продукт с применением искусственного интеллекта", – добавил спикер.
Она уточнила, что искусственный интеллект помогает кредитным аналитикам в их работе, но последнее слово по решению о выдаче кредита остается за человеком.
Ulttyq ónim является одной из крупнейших выставочных площадок, направленных на демонстрацию потенциала и продвижение товаров и услуг казахстанских компаний, получивших государственную поддержку.
На выставке представлена продукция предприятий пищевой, лёгкой, тяжёлой и химической промышленности, машиностроения, мебельного и строительного производства. Впервые отдельным направлением представлена сфера услуг – это медицина, образование, туризм, IT и креативная индустрия.
В этом году выставка стала самой масштабной за всю историю проведения – свою продукцию представляют более 600 компаний МСБ со всех регионов страны. Организатором мероприятия выступает Фонд развития предпринимательства "Даму" (дочерняя организация НИХ "Байтерек").
