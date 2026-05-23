Рост занятости и выручки – международный финансовый эксперт оценил поддержку государства МСБ

В Астане проходит выставка отечественных производителей Ulttyq Ónim – 2026. В мероприятии принимают участие не только предприниматели, но и финансовые эксперты и представители госсектора, которые на панельных сессиях обсуждают перспективы развития МСБ, передает корреспондент Zakon.k

Как отметил заместитель председателя правления холдинга "Байтерек" Жандос Шайхы, большая поддержка предпринимательству оказывается со стороны Фонда развития "Даму".

"Мы представляем инвестиционный холдинг "Байтерек" – единственного акционера Фонда "Даму", который оказывает поддержку микро-, малому и среднему бизнесу. Ранее такая поддержка также предоставлялась и крупному бизнесу. В целом Фонд обеспечивает различные формы финансовой поддержки для всех категорий предпринимателей. С 2025 года, когда мы начали активно развивать гарантийные фонды, Фондом поддержано более 5 600 проектов на общую сумму почти 1 трлн тенге. Объем гарантированных проектов превысил 580 млрд тенге. Это серьезное достижение. В текущем году мы планируем оказать поддержку более 6 тыс. проектам на общую сумму порядка 2,3 трлн тенге, при объеме предоставляемых гарантий около 1,3 трлн тенге", – сказал Шайхы на панельной сессии "Гарантирование, как ключевой инструмент расширения доступа к финансированию.

Такие планы и инвестиционные задачи, по его словам, стоят перед холдингом в рамках исполнения поручений.

"Сегодня здесь представлены свыше 600 отечественных производителей. Как я уже сказал, это всего лишь 5% от того, что было сделано за прошлый год. А в этом году мы планируем сделать примерно в два раза больше. Поэтому мы хотим наращивать производство отечественных товаров и услуг", – отметил зампред.

Глава фонда "Даму" Фархат Сарсекеев подчеркнул, что для повышения доступности финансирования и поддержки большего числа предпринимателей Фонд "Даму" значительно расширил инструменты гарантирования.

"В частности, были усилены рыночные механизмы поддержки через программы льготного кредитования "Өрлеу" и "Өрлеу-лизинг" для модернизации оборудования предприятий обрабатывающей промышленности, а также запущена программа комплексной поддержки микро- и малого бизнеса в малых городах и селах Іскер аймақ", – перечислил спикер.

В свою очередь, глава Международной финансовой корпорации (IFC) в Казахстане Зафар Хашимов отметил значительные усилия Правительства Казахстана по поддержке малого и среднего бизнеса через широкий набор финансовых и нефинансовых инструментов.

"В 2026 году Всемирный банк опубликовал исследование, в котором проанализировал эффективность различных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Мы изучали три ключевых механизма: субсидирование процентных ставок, кредитные гарантии и новый продукт "Даму" – рыночно ориентированные частичные гарантии, или "Даму Оптима". Как я уже отмечал, по нашим оценкам, около 70% ресурсов в течение последних семи лет приходилось именно на субсидирование процентных ставок", – сказал Хашимов.

По его словам, полное субсидирование процентной ставки, к сожалению, слабо меняет поведение банков и не всегда расширяет доступ бизнеса к финансированию. Анализ показал, что у предприятий, использовавших этот инструмент, показатели обеспечения и выручки были ниже, а занятость сократилась в среднем на 10%.

"Анализ полностью субсидируемых гарантий также показал, что такая модель ослабляет стимулы к качественной оценке рисков. Наиболее эффективным оказался вариант, при котором "Даму" предоставлял гарантии на коммерческих условиях. Именно здесь были получены наиболее позитивные результаты: программа обеспечила рост занятости на 24% и рост выручки на 21% у предприятий, использовавших этот инструмент. Это позволяет сделать вывод, что коммерчески структурированные гарантии, основанные на разделении рисков между государством, банками и предпринимателями, оказались наиболее эффективными", – отметил спикер.

По его словам, для государства это означает более эффективное использование бюджетных средств, для банков – снижение рисков при сохранении стимулов к качественной оценке заемщиков, а для бизнеса – расширение доступа к финансированию и больший потенциал для роста.

"В целом результаты показывают, что именно коммерческие инструменты поддержки МСБ обеспечивают значительно более высокую отдачу с точки зрения роста выручки и создания рабочих мест. Более того, такие механизмы способствуют улучшению подходов банков к управлению рисками, укреплению их систем оценки заемщиков и общего финансового состояния сектора", – добавил г-н Хашимов.

На сессии также выступила заместитель председателя Halyk Bank Ольга Вурос, которая рассказала о совместных с "Даму" инструментах поддержки МСБ и влиянии искусственного интеллекта на банковскую сферу.

В частности, речь идет о следующем механизме: фонд обеспечивает основную часть гарантий за предпринимателя, а банк выдает кредиты.

"Гарантия "Даму" может достигать до 85% от проекта, а максимальная сумма 3,5 миллиарда тенге. Но очень важно не отказываться от своего кредитного рейтинга, нужно четко понимать и проводить анализ проектов. Мы подбивали статистику Halyk Bank, и у нас средний объем гарантирования не выше 55%. То есть мы, когда рассматриваем проект, мы обязательно смотрим собственное участие компании, ее собственное залоговое обеспечение, и со всех сторон анализируем рынок. Если говорить о сумме проектов, которые мы поддержали за счет данной программы, она превысила 200 миллиардов тенге. Это совокупный портфель прокредитованных проектов с портфельным гарантированием "Даму". И у нас 900 таких проектов", – сказала Вурос.

Средний объем гарантии составляет порядка 126 миллионов тенге – это говорит о том, что гарантии в основном пошли в поддержку микро и малого бизнеса. 85% гарантий – это для поддержки проектов микро и малого бизнеса.

Ольга Вурос также рассказала и о том, как в банке используют искусственный интеллект.

"В прошлом году мы начали внедрять искусственный интеллект для крупного бизнеса, для МСБ, для сегмента среднего бизнеса залогового кредитования. Мы стали оцифровывать наш классический кредитный продукт с применением искусственного интеллекта", – добавил спикер.

Она уточнила, что искусственный интеллект помогает кредитным аналитикам в их работе, но последнее слово по решению о выдаче кредита остается за человеком.

Ulttyq ónim является одной из крупнейших выставочных площадок, направленных на демонстрацию потенциала и продвижение товаров и услуг казахстанских компаний, получивших государственную поддержку.

На выставке представлена продукция предприятий пищевой, лёгкой, тяжёлой и химической промышленности, машиностроения, мебельного и строительного производства. Впервые отдельным направлением представлена сфера услуг – это медицина, образование, туризм, IT и креативная индустрия.

В этом году выставка стала самой масштабной за всю историю проведения – свою продукцию представляют более 600 компаний МСБ со всех регионов страны. Организатором мероприятия выступает Фонд развития предпринимательства "Даму" (дочерняя организация НИХ "Байтерек").

