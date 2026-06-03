Представители АО НИХ "Байтерек" ознакомились с проектами модернизации Qarmet

В рамках рабочей поездки представители АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" и его дочерних организаций посетили металлургический комбинат Qarmet в Темиртау.

Гостям представили ключевые производственные объекты предприятия и проекты, направленные на дальнейшее развитие комбината.

Фото: Qarmet

Делегация ознакомилась с работой газораспределительного пункта, кислородного производства № 2 и доменной печи № 3. В 2025 году Qarmet завершил первый этап газификации комбината: к природному газу были подключены доменное и прокатное производства. В текущем году реализация программы продолжается, компания последовательно расширяет использование природного газа на других объектах предприятия. Это позволит повысить стабильность технологических процессов, улучшить энергоэффективность и снизить воздействие производства на окружающую среду.

Фото: Qarmet

Особое внимание было уделено масштабным проектам модернизации Qarmet. Представители холдинга посетили строительные площадки нового сортопрокатного комплекса и коксовых батарей № 8–9, а также цех горячего цинкования и алюминирования.

Фото: Qarmet

В ходе визита гостям рассказали о текущих этапах реализации проектов, их значении для повышения эффективности производства, расширения продуктовой линейки и развития металлургической отрасли Казахстана.

Фото: Qarmet

Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" играет важную роль в развитии отечественной экономики, оказывая поддержку казахстанским предприятиям и содействуя реализации крупных инвестиционных проектов. Такая работа способствует модернизации производств, созданию новых возможностей для бизнеса и устойчивому росту экономики Республики Казахстан.

Рабочая поездка позволила представить основные направления развития Qarmet и обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках реализации инвестиционных проектов компании.