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Экономика и бизнес

Представители АО НИХ "Байтерек" ознакомились с проектами модернизации Qarmet

Проекты модернизации Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:28 Фото: Qarmet
В рамках рабочей поездки представители АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" и его дочерних организаций посетили металлургический комбинат Qarmet в Темиртау.

Гостям представили ключевые производственные объекты предприятия и проекты, направленные на дальнейшее развитие комбината.

Проекты модернизации Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:28

Фото: Qarmet

Делегация ознакомилась с работой газораспределительного пункта, кислородного производства № 2 и доменной печи № 3. В 2025 году Qarmet завершил первый этап газификации комбината: к природному газу были подключены доменное и прокатное производства. В текущем году реализация программы продолжается, компания последовательно расширяет использование природного газа на других объектах предприятия. Это позволит повысить стабильность технологических процессов, улучшить энергоэффективность и снизить воздействие производства на окружающую среду.

Проекты модернизации Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:28

Фото: Qarmet

Особое внимание было уделено масштабным проектам модернизации Qarmet. Представители холдинга посетили строительные площадки нового сортопрокатного комплекса и коксовых батарей № 8–9, а также цех горячего цинкования и алюминирования.

Проекты модернизации Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:28

Фото: Qarmet

В ходе визита гостям рассказали о текущих этапах реализации проектов, их значении для повышения эффективности производства, расширения продуктовой линейки и развития металлургической отрасли Казахстана.

Проекты модернизации Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:28

Фото: Qarmet

Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" играет важную роль в развитии отечественной экономики, оказывая поддержку казахстанским предприятиям и содействуя реализации крупных инвестиционных проектов. Такая работа способствует модернизации производств, созданию новых возможностей для бизнеса и устойчивому росту экономики Республики Казахстан.

Рабочая поездка позволила представить основные направления развития Qarmet и обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках реализации инвестиционных проектов компании.

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Айсулу Омарова
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