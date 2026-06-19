Капсула в будущее: Coca-Cola İçecek построит в Актобе новый завод и создаст сотни рабочих мест

В Актобе дан старт одному из крупнейших частных инвестиционных проектов последних лет. Coca-Cola İçecek Kazakhstan начинает строительство своего четвертого завода в РК, сообщает Zakon.kz.

В Актобе состоялась торжественная церемония запуска нового инвестиционного проекта Coca-Cola İçecek (CCI) Kazakhstan, входящей в турецкую Anadolu Group. Вместо привычной закладки первого камня участники мероприятия заложили памятную капсулу времени – символ долгосрочных планов компании и ее уверенности в будущем Казахстана.

Будущий завод станет четвертым предприятием Coca-Cola İçecek в стране и одним из крупнейших проектов компании, реализуемых в Казахстане за последние годы. Производственный комплекс построят по принципу greenfield – фактически с нуля. Предприятие будет соответствовать международным экологическим стандартам и использовать современные системы управления отходами.

В компании подчеркивают: речь идет не просто о строительстве еще одного промышленного объекта. Проект рассматривается как комплексная инвестиция в развитие региона – создание инфраструктуры, рабочих мест и условий для подготовки квалифицированных кадров.

В церемонии приняли участие представители государственных органов, делового сообщества, международные партнеры и руководство Coca-Cola İçecek Kazakhstan. Заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов отметил, что запуск подобных производств соответствует стратегическим задачам государства по развитию обрабатывающей промышленности и привлечению инвестиций.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев придает особое значение развитию обрабатывающей промышленности, улучшению инвестиционного климата и открытию новых производств для обеспечения экономического роста страны. Проект, стартующий сегодня, является ярким примером успешной реализации этих стратегических задач в нашем регионе. Главное – данный проект создаст рабочие места для жителей региона. На заводе будет создано 150 постоянных и 120 дополнительных рабочих мест. Это позволит улучшить благосостояние сотен семей и обеспечить местным жителям стабильный доход", – отметил заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов.

Фото: Coca-Cola

Новый завод позволит создать 150 постоянных рабочих мест. Кроме того, еще 120 человек будут привлечены на дополнительных этапах реализации проекта. Для Актюбинской области это означает не только новые вакансии, но и дополнительные налоговые поступления, развитие смежных отраслей и укрепление промышленного потенциала региона. Генеральный директор Coca-Cola İçecek Kazakhstan Вели Динчель подчеркнул, что компания связывает свое будущее с Казахстаном и намерена продолжать долгосрочное присутствие на местном рынке.

"Сегодня мы символически закладываем капсулу как знак того, что вместе мы строим фундамент будущего. Для нас этот проект это не просто строительство завода. Это вклад в развитие региона, создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий и поддержка молодых специалистов, которые будут формировать новую индустриальную культуру Казахстана", – отметил генеральный директор Coca-Cola İçecek Kazakhstan Вели Динчель.

Инвестиционный проект реализуется при поддержке правительства Казахстана и национальной компании Kazakh Invest, которая сопровождает стратегические инициативы иностранных инвесторов. Ранее соглашения и меморандумы, связанные с реализацией проекта, были подписаны в рамках Kazakhstan Global Investment Roundtable и казахстанско-турецкого делового форума.

Coca-Cola İçecek работает в Казахстане уже более трех десятилетий – с 1994 года. За это время компания стала одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков в стране. После ввода в эксплуатацию нового предприятия в Актобе общий объем инвестиций CCI в экономику Казахстана достигнет почти 130 миллиардов тенге.

Сегодня компания успешно управляет производственными площадками в Алматинской области, Астане и Шымкенте. Строительство завода в Актобе подтверждает, что Центральная Азия остается одним из ключевых регионов развития Coca-Cola İçecek.

Для Актобе новый проект означает не только появление современного производства мирового уровня, но и инвестиции в человеческий капитал, новые возможности для молодежи и дополнительный импульс для экономического развития региона.

Символично, что именно капсула времени стала главным атрибутом церемонии: ее послание адресовано будущим поколениям, которым предстоит продолжить историю индустриального роста и созидания.

Даира Бауржанова

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