Qarmet усилит позиции на рынке сортового проката

На строительной площадке нового сортопрокатного стана Qarmet продолжается активная фаза реализации одного из ключевых проектов модернизации компании, сообщает Zakon.kz.

Новый производственный объект будет оснащен современным технологическим оборудованием и позволит расширить возможности предприятия по выпуску востребованной сортовой продукции.

Фото Qarmet

Проект реализуется совместно с компанией CERI, которая ведет инжиниринг, поставку оборудования, надзор за монтажом, а также выполнение строительно-монтажных работ. На сегодняшний день инжиниринг проекта выполнен на 70%, изготовление оборудования – на 60%.

Мощность нового сортопрокатного стана составит 540 тысяч тонн продукции в год. Современное оборудование позволит повысить эффективность производственного процесса, расширить сортамент выпускаемой продукции и освоить выпуск арматуры с высокими эксплуатационными характеристиками, включая востребованные марки для строительных, инфраструктурных и промышленных объектов.

Фото Qarmet

Строительная площадка обеспечена всеми необходимыми материалами и конструкциями для выполнения текущего этапа работ. Это позволяет параллельно вести сразу несколько направлений: подготовку оснований, устройство фундаментов под здания и технологическое оборудование, а также сборку несущих элементов будущего комплекса.

"На сегодняшний день выполнена большая часть земляных работ: подготовлено более 37 тысяч кубометров грунта, что составляет около двух третей от общего объема. Бетонирование фундаментов также продолжается активными темпами, уже уложено свыше 4,6 тысячи кубометров бетона, или порядка 40% от запланированного объема. Параллельно начинается формирование металлического каркаса будущего комплекса: смонтировано более 400 тонн конструкций, что создает основу для дальнейшего развертывания строительно-монтажных работ", – отмечают специалисты проекта.

Строительство нового сортопрокатного стана является частью комплексной программы модернизации Qarmet и направлено на развитие производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Новый объект позволит усилить промышленный потенциал компании, расширить сортамент выпускаемого проката и обеспечить строительную отрасль Казахстана качественной отечественной металлопродукцией.

Фото Qarmet

Особое значение проект имеет с учетом развития новых видов арматуры. Ранее Qarmet получил сертификат на выпуск арматуры класса А500СЕУ, предназначенной для применения на ответственных строительных и инфраструктурных объектах. В дальнейшем запуск нового стана создаст дополнительные возможности для освоения и выпуска высокопрочных марок арматуры, включая А1000, востребованной при строительстве особо ответственных инженерных, промышленных и инфраструктурных объектов, в том числе АЭС.

Фото Qarmet

Реализация проекта позволит компании не только увеличить объемы производства сортового проката, но и повысить технологический уровень выпускаемой продукции, укрепить позиции на внутреннем рынке и внести вклад в развитие отечественной строительной индустрии.