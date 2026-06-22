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Экономика и бизнес

Qarmet усилит позиции на рынке сортового проката

завод, производство, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 15:30 Фото Qarmet
На строительной площадке нового сортопрокатного стана Qarmet продолжается активная фаза реализации одного из ключевых проектов модернизации компании, сообщает Zakon.kz.

Новый производственный объект будет оснащен современным технологическим оборудованием и позволит расширить возможности предприятия по выпуску востребованной сортовой продукции.

работники, завод, строительство, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 15:30

Фото Qarmet

Проект реализуется совместно с компанией CERI, которая ведет инжиниринг, поставку оборудования, надзор за монтажом, а также выполнение строительно-монтажных работ. На сегодняшний день инжиниринг проекта выполнен на 70%, изготовление оборудования – на 60%.

Мощность нового сортопрокатного стана составит 540 тысяч тонн продукции в год. Современное оборудование позволит повысить эффективность производственного процесса, расширить сортамент выпускаемой продукции и освоить выпуск арматуры с высокими эксплуатационными характеристиками, включая востребованные марки для строительных, инфраструктурных и промышленных объектов.

завод, производство, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 15:30

Фото Qarmet

Строительная площадка обеспечена всеми необходимыми материалами и конструкциями для выполнения текущего этапа работ. Это позволяет параллельно вести сразу несколько направлений: подготовку оснований, устройство фундаментов под здания и технологическое оборудование, а также сборку несущих элементов будущего комплекса.

"На сегодняшний день выполнена большая часть земляных работ: подготовлено более 37 тысяч кубометров грунта, что составляет около двух третей от общего объема. Бетонирование фундаментов также продолжается активными темпами, уже уложено свыше 4,6 тысячи кубометров бетона, или порядка 40% от запланированного объема. Параллельно начинается формирование металлического каркаса будущего комплекса: смонтировано более 400 тонн конструкций, что создает основу для дальнейшего развертывания строительно-монтажных работ", – отмечают специалисты проекта.

Строительство нового сортопрокатного стана является частью комплексной программы модернизации Qarmet и направлено на развитие производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Новый объект позволит усилить промышленный потенциал компании, расширить сортамент выпускаемого проката и обеспечить строительную отрасль Казахстана качественной отечественной металлопродукцией.

работа, завод, строительство, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 15:30

Фото Qarmet

Особое значение проект имеет с учетом развития новых видов арматуры. Ранее Qarmet получил сертификат на выпуск арматуры класса А500СЕУ, предназначенной для применения на ответственных строительных и инфраструктурных объектах. В дальнейшем запуск нового стана создаст дополнительные возможности для освоения и выпуска высокопрочных марок арматуры, включая А1000, востребованной при строительстве особо ответственных инженерных, промышленных и инфраструктурных объектов, в том числе АЭС.

завод, строительство, производство, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 15:30

Фото Qarmet

Реализация проекта позволит компании не только увеличить объемы производства сортового проката, но и повысить технологический уровень выпускаемой продукции, укрепить позиции на внутреннем рынке и внести вклад в развитие отечественной строительной индустрии.

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Айсулу Омарова
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