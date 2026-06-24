Новый комплекс Qarmet будет выпускать 240 тысяч тонн продукции в год

Qarmet с 2025 года реализует проект строительства нового комплекса горячего непрерывного цинкования и полимерных покрытий.

Современный производственный объект станет важной частью масштабной программы модернизации металлургического комбината и позволит многократно расширить выпуск оцинкованного металла, в том числе и с полимерным покрытием.

Проект предусматривает строительство линии горячего непрерывного цинкования мощностью 240 тыс. тонн в год, а также линии полимерных покрытий мощностью 180 тыс. тонн в год. Общая площадь строительства составляет более 30 тыс. квадратных метров.

Фото: Qarmet

Поставщиком основного технологического оборудования выступает John Cockerill Industry Technologies Co. Ltd (Beijing). Компания обладает большим международным опытом в реализации промышленных проектов и поставке технологических решений для металлургической отрасли.

"На текущем этапе завершается приемка базового инжиниринга и подготовка строительной площадки. Масштаб проекта предусматривает выполнение около 200 тысяч кубометров земляных работ, строительство 20 тысяч кубометров железобетонных конструкций, монтаж порядка 7 тысяч тонн металлоконструкций и установку более 5,5 тысячи тонн технологического оборудования", – рассказали специалисты проекта.

Фото: Qarmet/Эскиз нового комплекса

Реализация проекта позволит Qarmet увеличить выпуск оцинкованного и окрашенного проката, укрепить позиции компании на рынке металлопродукции с высокой добавленной стоимостью и обеспечить строительную, промышленную и инфраструктурную отрасли Казахстана современной отечественной продукцией.