ForteBank укрепляет международное фондирование: новый синдицированный заем составил $300 млн
Привлеченные средства будут направлены на кредитование проектов реального сектора экономики.
Организаторами и букранерами сделки выступили Abu Dhabi Commercial Bank Pjsc, Aka Ausfuhrkredit-Gesellschaft MBH, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, First Abu Dhabi Bank PJSC и Mashreqbank PSC.
Фото: ForteBank
Новое привлечение подтверждает устойчивый доступ ForteBank к международным источникам финансирования и высокий уровень доверия со стороны зарубежных инвесторов. Сделка продолжает серию успешных рыночных размещений банка, включая выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму 400 млн долларов США в феврале 2025 года и субординированные облигации АТ1 в октябре прошлого года на сумму 400 млн долларов США.
По словам председателя правления ForteBank Талгата Куанышева, привлечение долгосрочного фондирования напрямую связано с изменением потребностей клиентов.
"Мы наблюдаем устойчивый спрос со стороны бизнеса на долгосрочное валютное финансирование. Сегодня больше половины портфеля бизнес-кредитования банка сформировано в иностранной валюте. Это отражает адаптацию компаний к новой рыночной среде, в которой стоимость финансирования и доступ к международным ресурсам становятся важным фактором конкурентоспособности. Увеличение объема займа до 300 млн долларов и продление его срока до двух лет позволяют нам более эффективно поддерживать потребности наших клиентов", – отметил Талгат Куанышев.
За последние два года ForteBank существенно укрепил свои позиции на международных рынках капитала. Последовательное привлечение внешнего финансирования позволяет банку диверсифицировать ресурсную базу и расширять возможности по финансированию казахстанских компаний.
Справка о ForteBank
АО "ForteBank" – один из ведущих банков Казахстана, предоставляющий полный спектр услуг для розничных, МСБ и корпоративных клиентов. Банк последовательно реализует стратегию устойчивого роста, развивает цифровые сервисы и поддерживает ключевые отрасли экономики.
Лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка: Nº1.2.29/197/36 от 03.02.2020 выдана АО "ForteBank".