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Экономика и бизнес

ForteBank укрепляет международное фондирование: новый синдицированный заем составил $300 млн

заключение соглашения Форте банка, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 10:06 Фото: ForteBank
ForteBank привлек новый синдицированный заем на сумму 300 млн долларов США сроком на два года. По сравнению с предыдущей сделкой банк увеличил объем привлеченного финансирования почти вдвое и одновременно продлил срок займа до двух лет.

Привлеченные средства будут направлены на кредитование проектов реального сектора экономики.

Организаторами и букранерами сделки выступили Abu Dhabi Commercial Bank Pjsc, Aka Ausfuhrkredit-Gesellschaft MBH, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, First Abu Dhabi Bank PJSC и Mashreqbank PSC.

заключение соглашения Форте банка, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 10:06

Фото: ForteBank

Новое привлечение подтверждает устойчивый доступ ForteBank к международным источникам финансирования и высокий уровень доверия со стороны зарубежных инвесторов. Сделка продолжает серию успешных рыночных размещений банка, включая выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму 400 млн долларов США в феврале 2025 года и субординированные облигации АТ1 в октябре прошлого года на сумму 400 млн долларов США.

По словам председателя правления ForteBank Талгата Куанышева, привлечение долгосрочного фондирования напрямую связано с изменением потребностей клиентов.

"Мы наблюдаем устойчивый спрос со стороны бизнеса на долгосрочное валютное финансирование. Сегодня больше половины портфеля бизнес-кредитования банка сформировано в иностранной валюте. Это отражает адаптацию компаний к новой рыночной среде, в которой стоимость финансирования и доступ к международным ресурсам становятся важным фактором конкурентоспособности. Увеличение объема займа до 300 млн долларов и продление его срока до двух лет позволяют нам более эффективно поддерживать потребности наших клиентов", – отметил Талгат Куанышев.

За последние два года ForteBank существенно укрепил свои позиции на международных рынках капитала. Последовательное привлечение внешнего финансирования позволяет банку диверсифицировать ресурсную базу и расширять возможности по финансированию казахстанских компаний.

Справка о ForteBank

АО "ForteBank" – один из ведущих банков Казахстана, предоставляющий полный спектр услуг для розничных, МСБ и корпоративных клиентов. Банк последовательно реализует стратегию устойчивого роста, развивает цифровые сервисы и поддерживает ключевые отрасли экономики.

Лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка: Nº1.2.29/197/36 от 03.02.2020 выдана АО "ForteBank".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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