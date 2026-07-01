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Экономика и бизнес

Впервые за 65 лет: Qarmet строит новые коксовые батареи

Qarmet строит новые коксовые батареи, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 13:44 Фото: Qarmet
На строительной площадке коксовых батарей №8–9 металлургического комбината Qarmet достигнут очередной важный этап реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов компании.

Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком, а объемы уже выполненных работ подтверждают высокий темп реализации проекта.

На сегодняшний день на объекте уложено более 11,8 тыс. кубометров бетона, смонтировано свыше 1,64 тыс. тонн арматуры и выполнено более 33 тыс. кубометров земляных работ. Одновременно работы ведутся сразу на нескольких ключевых объектах будущего комплекса.

Qarmet строит новые коксовые батареи, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 13:44

Фото: Qarmet

"Строительство новых коксовых батарей для Qarmet – это не просто инвестиционный проект, а жизненно важный этап развития предприятия. Действующие батареи, особенно №1 и №4, имеют высокий уровень физического износа, и их ресурс постепенно исчерпывается. Именно поэтому ввод новых мощностей является необходимым условием для обеспечения стабильной работы комбината. С технологической точки зрения новый комплекс обладает рядом преимуществ. Современная конструкция обеспечивает более равномерный нагрев коксовой массы, что положительно влияет на качество готового кокса для использования в доменном производстве", – рассказал директор Стального департамента Андрей Берг.
Qarmet строит новые коксовые батареи, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 13:44

Фото: Qarmet

Агрегаты №1-4, построенные в 1960-х годах и полностью исчерпавшие свой ресурс, планируется вывести из эксплуатации после более чем 65 лет непрерывной работы. Замена старых батарей позволит значительно улучшить экологические показатели, снизить издержки и обеспечить персоналу современные, безопасные и автоматизированные рабочие условия.

Qarmet строит новые коксовые батареи, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 13:44

Фото: Qarmet

Ранее сообщалось, что при строительстве коксовых батарей используется арматура собственного производства Qarmet. Это является практическим примером использования продукции собственного производства при реализации стратегических инвестиционных проектов компании и подтверждает преимущества полного производственного цикла.

После ввода в эксплуатацию коксовые батареи №8–9 смогут выпускать до 1,5 млн тонн сухого кокса в год. Новый комплекс повысит эффективность коксохимического производства, обеспечит металлургический комбинат необходимыми объемами кокса и станет одним из ключевых объектов масштабной программы модернизации Qarmet.

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Айсулу Омарова
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