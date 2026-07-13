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Экономика и бизнес

БЦК стал лучшим банком Казахстана в области цифровых банковских услуг

БЦК, Банк ЦентрКредит, банк, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 10:00 Фото: Банк ЦентрКредит
Банк ЦентрКредит получил награду "Best Bank for Digital Banking Services Kazakhstan 2026" от международного издания Global Banking & Finance Review, сообщает Zakon.kz.

Награда присуждена банку за последовательное развитие цифровых сервисов и повышение качества клиентского опыта через внедрение инновационных решений.

Эксперты отметили системные инвестиции БЦК в современные цифровые платформы, удобный и бесперебойный онлайн- и мобильный банкинг, а также применение технологий, которые делают финансовые услуги более доступными, удобными и эффективными как для бизнеса, так и для розничных клиентов.

Global Banking & Finance Review – авторитетное международное издание, ежегодно отмечающее ведущие финансовые организации мира за достижения в инновациях, клиентском сервисе, бизнес-результатах и вкладе в развитие отрасли. При оценке претендентов учитывались такие критерии, как инновационность, качество клиентского опыта, бизнес-показатели, стратегическое влияние, уровень цифровой трансформации, надежность управления рисками и соответствия требованиям, а также вклад в развитие финансового рынка в целом.

Лицензия №1.2.25/195/34 от 03.02.2020 г., выданная АРРФР РК.

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