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Экономика и бизнес

Qazaq Oil открыл седьмой отель Keruen Inn в Караганде

Qazaq Oil открыл седьмой, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:23 Фото: Qazaq Oil
Qazaq Oil продолжает развивать сеть придорожных отелей Keruen Inn. Новый объект открылся на въезде в Караганду и стал седьмым отелем сети, дополнив уже работающие комплексы в Мерке, Аральске, Семее, Актау, Атырау и Каркаралинске.

Новый Keruen Inn общей площадью более 1000 квадратных метров рассчитан на 31 номер и создан с учетом потребностей как деловых путешественников, так и тех, кто отправляется в дорогу на личном автомобиле. Помимо комфортного размещения, в отеле предусмотрен современный конференц-зал, позволяющий проводить деловые встречи, переговоры и корпоративные мероприятия.

Отель Keruen Inn в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:23

Фото: Qazaq Oil

Как и другие объекты сети, новый Keruen Inn является частью единого придорожного комплекса Qazaq Oil. Гостям доступны охраняемая парковка для легкового транспорта, станция зарядки электромобилей Qazaq Energy Charge, а также Q-Café и Dala Market, где можно выпить вкусный кофе, перекусить и приобрести необходимые товары в дорогу.

Отель Keruen Inn в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:23

Фото: Qazaq Oil

Все сервисы интегрированы в цифровую экосистему Vlife. Через мобильное приложение пользователи могут бронировать номера, оплачивать услуги, получать и использовать бонусы программы лояльности, а также пользоваться персональными предложениями.

Отель Keruen Inn в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:23

Фото: Qazaq Oil

"Открытие отеля в Караганде стало важной вехой для нашей компании – сегодня сеть Keruen Inn насчитывает уже семь объектов. Мы последовательно развиваем современную придорожную инфраструктуру, чтобы путешествия по Казахстану становились более комфортными, безопасными и удобными", – отметил директор по развитию Qazaq Oil Оралхан Омаров.
Отель Keruen Inn в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:23

Фото: Qazaq Oil

Развитие Keruen Inn является частью стратегии Qazaq Oil по созданию современной дорожной экосистемы, объединяющей топливный сервис, гостиничную инфраструктуру, питание, цифровые решения и дополнительные услуги в едином пространстве для путешественников.

Отель Keruen Inn в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:23

Фото: Qazaq Oil

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Айсулу Омарова
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