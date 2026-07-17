JAC укрепляет позиции и выходит в число лидеров автомобильного рынка Казахстана

По итогам июня бренд JAC, входящий в состав казахстанской автомобильной компании Allur, установил рекорд продаж с начала 2026 года, реализовав 1600 автомобилей.

Согласно отчету автомобильного союза "Қазақстанның Автокөлік Одағы" (ҚАО), этот результат позволил JAC занять 6-е место по объему продаж среди всех брендов, представленных на автомобильном рынке Казахстана, войти в Топ-5 среди китайских брендов, а также вывести сразу две модели в Топ-10 самых продаваемых автомобилей страны по итогам июня.

Кроме того, городской кроссовер JAC S3 Pro занял пятое место по продажам среди всех автомобилей в Казахстане, достигнув результата в 772 реализованных автомобиля. Популярный лифтбек JAC J7 также продемонстрировал высокий спрос: по итогам июня было продано 535 автомобилей.

Фото: JAC Motors Qazaqstan

Бренд JAC стал лидером в сегменте пикапов. Благодаря совокупным продажам моделей JAC T9, JAC T8 и JAC T6, которые по итогам июня составили 90 автомобилей, JAC занял первое место среди всех брендов в данной категории.

Фото: JAC Motors Qazaqstan

Высокие результаты JAC продемонстрировал в Костанае и Петропавловске, где бренд стал лидером продаж второй месяц подряд. Дилерский центр JAC в Костанае реализовал 230 автомобилей, а в Петропавловске – 102 автомобиля. Эти результаты подтверждают высокий уровень доверия клиентов и растущую популярность бренда в Казахстане.

JAC Motors Qazaqstan уверенно завершил первое полугодие, реализовав 4745 автомобилей и закрепив свои позиции в числе лидеров среди китайских автомобильных брендов в стране.

Для нового премиального минивэна JAC RF8, который вышел на рынок Казахстана в мае, действует специальная программа кредитования, позволяющая приобрести автомобиль по ставке от 4,3%.

Фото: JAC Motors Qazaqstan

JAC стал первым китайским автомобильным брендом, официально представленным в Казахстане. За более чем 10 лет бренд выстроил широкую дилерскую сеть, охватывающую 20 городов страны. Автомобили JAC производятся на заводе Allur в Костанае, что подтверждает долгосрочное развитие бренда на рынке Казахстана.

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