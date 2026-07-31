Made in KZ: Qarmet стал частью первой международной перевозки со 100% казахстанским содержанием

Компания Qarmet продолжает укреплять позиции казахстанской металлургии на внешних рынках, сообщает Zakon.kz.

В рамках первой международной автомобильной перевозки со 100-процентным казахстанским содержанием из Темиртау в Омск отправлено 200 тонн рулонной стали Qarmet.

Фото: Qarmet

Проект реализован при сотрудничестве компании АО "Кедентранссервис" совместно с ТОО "Транспортный холдинг Казахстана" и стал первым практическим примером международной логистической цепочки, полностью построенной на базе отечественных предприятий. От производства стали до логистики и автомобильной техники, все ключевые этапы обеспечены казахстанскими компаниями. Перевозка осуществлялась с использованием тягачей и полуприцепов отечественного производства, выпускаемых ТОО "QazTehna" и ТОО "Saran Machinery" в городе Сарань, что демонстрирует потенциал промышленной кооперации казахстанских производителей.

Фото: Qarmet

Для Qarmet этот проект стал очередным подтверждением высокой конкурентоспособности казахстанского металла и его востребованности за пределами страны. Компания последовательно наращивает объемы производства, расширяет рынки сбыта и реализует масштабную программу модернизации, направленную на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, – отмечают специалисты отдела казахстанского содержания Qarmet.

Фото: Qarmet

Сегодня на металлургическом комбинате в Темиртау одновременно реализуется ряд крупнейших инвестиционных проектов. Продолжается строительство нового сортопрокатного комплекса, цеха горячего цинкования, линии полимерных покрытий, коксовых батарей № 8 и № 9, а также ведется подготовка к строительству нового литейно-прокатного комплекса. Параллельно продолжается модернизация действующих производственных мощностей, обновление оборудования и реализация масштабной программы технического перевооружения предприятия.