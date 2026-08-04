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Экономика и бизнес

Новейшие объекты Qarmet обретают форму

Новейшие объекты Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 14:07 Фото: Qarmet
На промышленных площадках Qarmet продолжается строительство стратегически важных объектов, которые станут основой дальнейшего роста производства, расширения продуктовой линейки и масштабного технологического обновления компании.

Новые производственные мощности уже обретают реальные очертания – от массивных бетонных фундаментов до смонтированных металлоконструкций и технологического оборудования.

Новейшие объекты Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 14:07

Фото: Qarmet

Одним из ключевых проектов является строительство нового сортопрокатного стана. Компания CERI осуществляет инжиниринг, поставку оборудования, надзор за монтажом и выполнение комплекса строительно-монтажных работ.

На сегодняшний день на площадку поставлено более 1,5 тыс. тонн арматуры и свыше 1,5 тыс. тонн металлоконструкций. В составе комплекса предусмотрено 11 мостовых кранов. Работы одновременно ведутся по всему фронту строительства: специалисты бетонируют фундаменты зданий и технологического оборудования, возводят железобетонные каркасы, монтируют металлоконструкции и крановое оборудование.

Новейшие объекты Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 14:07

Фото: Qarmet

Объект находится в активной стадии реализации. После ввода нового сортопрокатного стана Qarmet сможет дополнительно выпускать более 540 тыс. тонн металлопродукции в год. Предприятие освоит производство высокопрочной арматуры марок А600 и А1000, а также новых видов продукции, востребованных на внутреннем и внешнем рынках, включая уголки и швеллеры.

Новейшие объекты Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 14:07

Фото: Qarmet

Масштабное строительство продолжается и на площадке новых коксовых батарей №8-9. В настоящее время ведется возведение корпуса угольной башни на отметке +5,3 метра и армирование верхней фундаментной плиты коксовой батареи №9. Параллельно специалисты выполняют разработку грунта и армирование дымовых отводов поперечного борова, возводят стены продольного борова КБ-9 и устраивают фундамент будущей дымовой трубы.

Новейшие объекты Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 14:07

Фото: Qarmet

На площадке коксовой батареи №8 продолжается монтаж металлоконструкций, уже установлено 300 из предусмотренных 500 тонн конструкций. Полностью завершена разработка грунта для устройства концевых площадок коксовых батарей №8 и №9. После ввода комплекса в эксплуатацию его производственная мощность составит 1,5 млн тонн сухого кокса в год. Реализация проекта позволит укрепить собственную сырьевую базу Qarmet, повысить устойчивость полного металлургического цикла.

Новейшие объекты Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 14:07

Фото: Qarmet

"Новый сортопрокатный стан и коксовые батареи №8-9 – это важнейшие элементы масштабной инвестиционной программы Qarmet и наглядное подтверждение последовательного технологического обновления компании. Сегодня на строительных площадках формируются не только корпуса будущих производств – здесь закладывается фундамент новой индустриальной мощи предприятия. Реализация этих проектов позволит увеличить объемы выпуска, расширить линейку востребованной металлопродукции, укрепить собственную сырьевую базу и повысить устойчивость полного производственного цикла", – отмечают специалисты Qarmet.
Новейшие объекты Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 14:07

Фото: Qarmet

Тонны бетона и металлоконструкций уже складываются в контуры новых производств. Шаг за шагом Qarmet обновляет ключевые звенья технологической цепочки, внедряет современные решения и создаёт мощности, которые определят новый уровень эффективности, надежности и конкурентоспособности компании на десятилетия вперед.

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Айсулу Омарова
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