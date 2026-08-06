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Экономика и бизнес

Инвестиции в чистый город: Bank RBK поддержал строительство автомобильной газовой станции в Алматы

Поддержал строительство автомобильной газовой станции в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 10:00 Фото: RBK
В Алматы состоялось открытие новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), построенной при финансовой поддержке Bank RBK.

Новый инфраструктурный объект мощностью 4 500 м³ природного газа в час обеспечит бесперебойную заправку городского общественного транспорта и станет важным этапом развития экологичной транспортной системы мегаполиса.

Проект реализован ТОО "Asia Trust Motors" и расположен в непосредственной близости от действующего автобусного парка Ecobus Service – одного из крупнейших перевозчиков Алматы, эксплуатирующего более 400 автобусов на компримированном природном газе.

Сегодня в Алматы на городских маршрутах работают около 2 500 автобусов, из которых более 1 650 уже переведены на природный газ, а их количество продолжает расти. При этом существующая инфраструктура газовых автозаправочных станций перегружена и не успевала за развитием экологичного транспорта: действующие АГНКС работали с высокой перегрузкой, что приводило к очередям на заправку, а многие автобусы были вынуждены ежедневно совершать дополнительные десятки километров только ради заправки.

Новая станция позволит значительно изменить ситуацию. Современное оборудование обеспечит ускоренную заправку автобусов с необходимым давлением, сократит холостые пробеги, снизит эксплуатационные расходы перевозчика и повысит регулярность выхода транспорта на маршруты.
Проектная мощность станции составляет 4 500 м³ газа в час. Комплекс оснащен тремя компрессорными установками, современными газозаправочными колонками, системой хранения и подготовки газа, что позволит обслуживать сотни единиц общественного транспорта ежедневно.

"Для нас особенно ценно участвовать в проектах, результаты которых ощущают тысячи людей каждый день. Новая АГНКС – это не просто современный инфраструктурный объект. Это более экологичный городской транспорт, более комфортные пассажирские перевозки, эффективная работа перевозчика и вклад в устойчивое развитие Алматы. Мы убеждены, что банк должен быть партнером позитивных изменений, помогая бизнесу реализовывать проекты, которые работают на развитие экономики, городов и качества жизни людей, – подчеркнул заместитель председателя правления Bank RBK Ербол Абдугалиев.

Благодаря запуску станции автобусы смогут заправляться непосредственно рядом с автопарком, что позволит минимизировать простои в очередях, уменьшить переработки водителей, обеспечить ночную заправку специализированным персоналом и сократить расход топлива и времени на холостые пробеги.

"Этот проект стал возможен благодаря профессиональной и слаженной работе команды Bank RBK. На всех этапах – от структурирования сделки до принятия финансового решения – сотрудники банка продемонстрировали высокую вовлеченность, глубокую экспертизу и ориентированность на результат. Для нас это было настоящее партнерство. Уверены, что новая станция станет важным элементом транспортной инфраструктуры Алматы, позволит повысить эффективность работы общественного транспорта и создаст основу для дальнейшего расширения использования экологичного топлива", – отметил директор ТОО "Asia Trust Motors" Ефрем Ефремов.

Финансирование проекта стало очередным примером участия Bank RBK в реализации инфраструктурных инициатив, способствующих развитию городской среды, повышению эффективности бизнеса и внедрению современных экологических решений.

Лицензия №1.1.821.135, от 15.07.2026 г., выданная АРРФР

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Айсулу Омарова
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