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Экономика и бизнес

Оман намерен расширять инвестиции в Казахстане

делегация из Султаната Оман, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 08:00 Фото: Solidcore
Делегация Султаната Оман во главе с президентом Инвестиционного управления Омана и председателем Совета директоров Solidcore Resources его превосходительством Абдулсаламом Аль Муршиди встретилась с менеджментом Solidcore и посетила рудник и перерабатывающий комплекс Кызыл.

Maaden International Investment – фонд, находящийся в полной собственности Правительства Султаната Оман, является крупнейшим акционером Solidcore с долей 31,7%.

В состав делегации также вошли председатель Совета директоров компании Minerals Development Oman (MDO) Хамед Аль Наумани и генеральный директор MDO Маттар Аль Бади. MDO – партнер Solidcore по совместному предприятию на медно-золоторудном проекте Кхабият, первому совместному международному геологоразведочному проекту в Омане, соглашение по которому было подписано в июле этого года.

делегация из Султаната Оман, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 08:00

Фото: Solidcore

В ходе встречи с руководством Solidcore делегации была представлена информация о деятельности Компании и ходе строительства Ертис гидрометаллургического комбината (ЕГМК).

Его превосходительство Абдулсалам Аль Муршиди назвал Solidcore флагманским инвестиционным проектом Омана в Казахстане и отметил важность предсказуемой регуляторной среды в стране:

"Мы рассматриваем Казахстан как долгосрочного стратегического партнера. Мы считаем, что стабильная и предсказуемая инвестиционная среда, сформированная под руководством президента, а также усилия Правительства по защите суверенных инвестиций, являются основой для долгосрочного сотрудничества. Мы намерены и далее поддерживать рост Solidcore и расширять наши инвестиции в стране. Недавно подписанное Соглашение об инвестиционном сотрудничестве между нашими странами стало важным шагом в определении новых инвестиционных возможностей между Оманом и Казахстаном", – сказал он.
завод, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 08:00

Фото: Solidcore

Оманская делегация также посетила Кызыл – крупнейший рудник Solidcore, производящий порядка 350 тыс. унций золота в год при содержании 5 г/т.

"Глубокая экспертиза Solidcore в переработке руды и ответственной добыче создает прочную основу для перспективных совместных проектов в Омане, регионе Персидского залива и, возможно, в Африке. Эти возможности будут способствовать эволюции Solidcore в международную горнодобывающую компанию, опирающуюся на свои технические компетенции, качественные активы, надежное корпоративное управление и опытную команду", – заключил его превосходительство Абдулсалам Аль Муршиди.

добыча полезных ископаемых, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 08:00

Фото: Solidcore

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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