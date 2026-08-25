Moody’s подтвердило рейтинги Евразийского банка и улучшило прогноз до стабильного

Международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings подтвердило долгосрочные депозитные рейтинги Евразийского банка на уровне Ba2 в национальной и иностранной валюте и изменило прогноз по ним с "негативного" на "стабильный".

Подтверждение рейтингов отражает, по оценке Moody’s, высокий уровень капитализации банка, значительный запас ликвидности и улучшение качества активов.

В частности, в 2025 году Евразийский банк продолжил работу по оздоровлению кредитного портфеля и реализации проблемных активов. В результате доля проблемных кредитов снизилась до 10,2% на конец 2025 года по сравнению с 15,8% годом ранее.

По заключению агентства, уровень капитализации банка остается высоким: отношение материального основного капитала к активам, взвешенным с учетом риска, составило 20,1% на конец марта 2026 года, увеличившись с 19,7% в декабре 2025 года.

Одним из ключевых преимуществ кредитного профиля Евразийского банка Moody’s также отмечает значительный запас ликвидности, который обеспечивает банку дополнительную устойчивость в условиях изменения рыночной конъюнктуры и динамики депозитной базы.

"Изменение прогноза Moody’s на стабильный – важная оценка последовательной работы банка по укреплению финансовой устойчивости. Для нас приоритетом остается качество активов, достаточность капитала и поддержание комфортного уровня ликвидности. Мы продолжаем создавать надежную основу для долгосрочного развития бизнеса и выполнения обязательств перед нашими клиентами и партнерами", – прокомментировала председатель правления банка Ляззат Сатиева.

Стабильный прогноз Moody’s отражает ожидание того, что ключевые финансовые показатели Евразийского банка, включая улучшившееся качество активов, высокую капитализацию и значительный запас ликвидности, будут сохраняться примерно на текущем уровне в ближайшие 12-18 месяцев.

При этом Moody’s сохраняет возможность дальнейшего повышения рейтингов банка в случае устойчивого улучшения качества активов, снижения доли проблемных кредитов и роста прибыльности.