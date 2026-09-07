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Экономика и бизнес

Олег Сосковец: Qarmet сегодня находится в тренде будущего развития экономики Казахстана

ветеран Карагандинского металлургического комбината Олег Сосковец, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 12:09 Фото: Qarmet
На промышленных площадках Qarmet продолжается масштабное обновление производства. Реализуются проекты, которые должны сформировать основу дальнейшего роста компании, расширения продуктовой линейки и укрепления полного металлургического цикла, сообщает Zakon.kz.

Одним из ключевых направлений модернизации стало развитие производств более глубоких переделов. В частности, продолжается строительство нового сортопрокатного стана, который позволит Qarmet дополнительно выпускать более 540 тыс. тонн металлопродукции в год.

стройка, производство, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 12:09

Фото: Qarmet

Сегодня на площадку уже поставлено более 1,5 тыс. тонн арматуры и свыше 1,5 тыс. тонн металлоконструкций. Работы ведутся одновременно на нескольких участках: бетонируются фундаменты зданий и технологического оборудования, возводятся железобетонные каркасы, монтируются металлоконструкции и крановое оборудование.

ветеран труда Олег Сосковец, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 12:09

Фото: Qarmet

Перспективность реализуемых проектов отметил ветеран Карагандинского металлургического комбината Олег Николаевич Сосковец, который посетил производственные площадки предприятия.

В 1971 году он пришел на комбинат молодым специалистом и прошел путь от вальцовщика до генерального директора. В разные годы Олег Сосковец занимал должности министра металлургии СССР, первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан и министра промышленности Республики Казахстан.

бывший министр промышленности РК Олег Сосковец, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 12:09

Фото: Qarmet

Оценка человека, который десятилетиями работал на комбинате и хорошо знает металлургическое производство, особенно важна сегодня, когда предприятие проходит масштабный этап технологического обновления.

В первую очередь, это строительство новых коксовых батарей. Новое производство должно создать серьезный задел для дальнейшей работы доменного производства. Большое внимание необходимо уделять четвертому и пятому переделам. Например, строительство сортопрокатного цеха имеет большое значение, поскольку Казахстан ожидает серьезный объем строительных работ. Для страны необходимы дороги, энергетические объекты, промышленное и гражданское строительство. Все это требует большого количества металла и металлоконструкций. И значительную часть этой продукции может производить Qarmet. Олег Сосковец

Строительство коксовых батарей №8-9 — один из крупнейших проектов текущей модернизации Qarmet. На площадке батареи №8 продолжается монтаж металлоконструкций: уже установлено 300 из предусмотренных 500 тонн. Полностью завершена разработка грунта для устройства концевых площадок коксовых батарей №8 и №9.

стройка, производство, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 12:09

Фото: Qarmet

После ввода комплекса в эксплуатацию его производственная мощность составит 1,5 млн тонн сухого кокса в год. Проект позволит укрепить собственную сырьевую базу Qarmet и повысить устойчивость полного металлургического цикла.

При этом, по словам Олега Сосковца, масштаб модернизации должен быть напрямую связан с экономическим результатом и востребованностью продукции.

Любое решение нужно оценивать с точки зрения экономической эффективности и востребованности продукции. В мире сегодня существует серьезный избыток производственных мощностей. Поэтому комбинат работает в очень непростой конкурентной среде. Китай производит много стали, Россия и Индия также наращивают производство. В этих условиях необходимо, прежде всего, развивать внутренний рынок Казахстана, использовать возможности для строительства, дорожной инфраструктуры, промышленности. Олег Сосковец

Именно развитие внутренних производств и инфраструктуры, по мнению ветерана, создает дополнительный спрос на металлургическую продукцию. В этом контексте модернизация Qarmet связана не только с обновлением оборудования, но и с формированием производственной базы для будущего промышленного развития страны.

Отдельное значение имеет человеческий потенциал предприятия. Современное производство требует не только нового оборудования, но и специалистов, способных эффективно работать с технологически сложными системами.

стройка, производство, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 12:09

Фото: Qarmet

Я увидел на предприятии сильных специалистов и серьезные проекты. И считаю, что у комбината есть будущее. Очень важно эффективно использовать имеющиеся ресурсы, совершенствовать управление, поддерживать производственный персонал и развивать взаимодействие с предприятиями, которые могут поставлять необходимое оборудование. Казахстану предстоит большое промышленное и инфраструктурное развитие. Для этого потребуется металл – для энергетики, дорог, строительства, новых производств. И я могу сказать одно, что Qarmet сегодня находится в тренде будущего развития экономики Казахстана. Олег Сосковец

Сегодня на площадках Qarmet создается новая производственная инфраструктура – от обновления базовых переделов до развития выпуска премиальной продукции с более высокой добавленной стоимостью. Именно эта последовательность, объединяющая модернизацию действующих мощностей и создание новых производств, создает основу для следующего этапа развития стального каркаса Казахстана.

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Айсулу Омарова
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