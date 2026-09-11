S&P повысило рейтинг СК "Евразия" до BBB+ со "стабильным" прогнозом

Агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг страховой компании "Евразия" до уровня BBB+, прогноз – "Стабильный", сообщает Zakon.kz.

Аналитики агентства отмечают улучшение операционных показателей, повышенный запас ликвидности и взвешенную инвестиционную стратегию, а также значительный рост рентабельности собственного капитала.

Страховая компания "Евразия" стала первой в истории частной отечественной компанией не только среди страховщиков, но и во всём финансовом секторе, получившей рейтинг BBB+ от S&P. СК "Евразия" сохраняет наивысший рейтинг по шкале S&P среди страховых компаний в странах СНГ и на одну ступень выше суверенного рейтинга Республики Казахстан. Агентство S&P также подтвердило рейтинг компании по национальной шкале на уровне kzAAА.

Повышение рейтинга до BBB+ – важная оценка финансовой устойчивости и качества бизнеса "Евразии". Особенно значимо, что компания поддерживает уровень выше суверенного рейтинга Казахстана и стала первой частной компанией отечественного финансового сектора с таким рейтингом S&P. Это результат последовательной работы по укреплению капитала, повышению эффективности, диверсификации и качеству страхового портфеля. Для нас новый рейтинг – не только признание достигнутых результатов, но и дополнительная основа для дальнейшего развития бизнеса в Казахстане и на международных рынках, – комментирует решение рейтингового агентства Кайрат Чегебаев, председатель правления СК "Евразия".

В агентстве S&P также отметили, что текущие финансовые результаты СК "Евразия" отражают многолетние стратегические усилия по оптимизации портфеля и переходу к более прибыльным видам страхования, в том числе в направлении международного перестрахования. Очень сильные показатели капитала и прибыльности, а также достаточный уровень ликвидности обусловлены более высоким качеством инвестиционных инструментов.

СК "Евразия" сохранит свои сильные конкурентные позиции, поддерживаемые лидирующим положением на рынке общего страхования в Казахстане. Мы полагаем, что компания продолжит повышать диверсификацию бизнеса и наращивать долю международного входящего перестрахования, сохранит свои очень сильные показатели капитала и прибыльности, а также достаточный уровень ликвидности, что позволит ей проходить наш гипотетический суверенный стресс-тест, – прогнозируют аналитики агентства S&P.

Вместе с СК "Евразия" агентство также повысило рейтинг её дочерней КСЖ "Евразия" до ВВВ, прогноз – "Стабильный". В S&P отметили растущий вклад в выручку и чистую прибыль всей страховой группы сегмента страхования жизни, в частности, пенсионных аннуитетов, заключаемых КСЖ "Евразия".

По актуальным данным Национального банка РК, в первом полугодии 2026 года СК "Евразия" сохраняет лидирующие позиции на страховом рынке по основным финансовым показателям. Так, на её долю приходится 41% активов среди компаний общего страхования, или более 716 млрд тенге. За шесть месяцев компанией собрано более 130 млрд тенге премий и осуществлено 32,8 млрд тенге выплат. Чистая прибыль после уплаты налогов составила 39,1 млрд тенге. СК "Евразия" остаётся одним из крупнейших экспортёров финансовых услуг Казахстана и лидером в области международного перестрахования, собрав в первом полугодии 52,8 млрд тенге премий от нерезидентов, или 54,2% на рынке. Регуляторный капитал превысил 356 млрд тенге, или 45,9%.

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