БЦК снизил тарифы на прием платежей через межбанковский QR для бизнеса

Банк ЦентрКредит снизил комиссию за прием платежей через межбанковский QR. В рамках отдельных тарифных пакетов и специальных опций бизнесу доступна ставка 0% за прием платежей, сообщает Zakon.kz.

Для бизнеса это означает возможность принимать оплату от клиентов любого банка через одно устройство: POS-терминал или мобильное приложение BCC Pay. Покупателю достаточно открыть приложение своего банка и отсканировать QR-код – платеж проходит независимо от того, в каком банке он обслуживается. Такой подход позволяет бизнесу отказаться от использования нескольких устройств для приема платежей, упростить работу на кассе и повысить качество обслуживания клиентов.

При подключении дополнительных бизнес-опций, предусмотренных для разных сфер бизнеса от БЦК, комиссия за прием платежей через межбанковский QR составляет 0%. Для других тарифных условий предусмотрена ставка 0,2% в зависимости от оборота бизнеса. На стандартных тарифах комиссия за межбанковский QR составляет 1% для ИП и 1,3% для ТОО.

Подключить торговый эквайринг и прием платежей через межбанковский QR можно онлайн на официальном сайте банка или через онлайн-отделение для бизнеса. После подачи заявки специалисты банка помогут подобрать оптимальные условия с учетом сферы деятельности и особенностей бизнеса.

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