БЦК снизил тарифы на прием платежей через межбанковский QR для бизнеса
Для бизнеса это означает возможность принимать оплату от клиентов любого банка через одно устройство: POS-терминал или мобильное приложение BCC Pay. Покупателю достаточно открыть приложение своего банка и отсканировать QR-код – платеж проходит независимо от того, в каком банке он обслуживается. Такой подход позволяет бизнесу отказаться от использования нескольких устройств для приема платежей, упростить работу на кассе и повысить качество обслуживания клиентов.
Подключить торговый эквайринг и прием платежей через межбанковский QR можно онлайн на официальном сайте банка или через онлайн-отделение для бизнеса. После подачи заявки специалисты банка помогут подобрать оптимальные условия с учетом сферы деятельности и особенностей бизнеса.
Универсальная банковская лицензия № 1.1.856.145 от 05.08.2026 г., выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
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