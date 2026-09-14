От первой ракетки мира до 7 500 бегунов: Bank RBK – в ритме больших побед

Прошедший спортивный уик-энд стал особенно ярким для Казахстана и для Bank RBK, который поддерживает сразу несколько историй большого спорта, сообщает Zakon.kz.

Бренд-амбассадор банка Елена Рыбакина выиграла US Open, одолев в финале Открытого чемпионата США по теннису Арину Соболенко, и впервые стала первой ракеткой мира. Футбольный клуб "Ордабасы" – постоянный партнер Bank RBK – победил "Астану" в принципиальном матче чемпионата страны и вышел на первое место в турнирной таблице. А в Шымкенте 7 500 участников из 120 городов и 16 стран мира вышли на старт Shymkent Marathon, генеральным спонсором которого банк выступает второй год подряд.

Три победы. Тысячи людей. Одна энергия – двигаться вперед.

Для Bank RBK поддержка спорта – это не только вклад в спорт высоких достижений. Это планомерная поддержка людей, которые ставят перед собой высокую планку и каждый день делают следующий шаг на пути к вершине.

В спорте особенно хорошо видно, как начинается и продолжается движение вперед: сначала ты выбираешь цель, потом находишь свой темп и, главное, не останавливаешься на достигнутом. Для нас в Bank RBK важно быть рядом с теми, кто стремится к большему. Елена Рыбакина сегодня показывает, что казахстанский спорт способен покорять самые высокие вершины. "Ордабасы" своим примером показывает, что за лидерство нужно бороться в каждом матче и до последней минуты. А тысячи участников Shymkent Marathon напоминают: иногда победа – просто не свернуть с выбранного пути и пересечь свой собственный финиш. Именно такую энергию движения вперед мы хотим поддерживать всегда. Председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева

Фото: Bank RBK

Особенным продолжением спортивного уик-энда стали подарки, связавшие его главные события. На матче "Ордабасы" – "Астана" заместитель председателя правления Bank RBK Сымбат Ибраймов вручил болельщице, выбранной при помощи рандомайзера, теннисный мяч с автографом Елены Рыбакиной. А на марафоне такой же символичный подарок получила победительница дистанции 21 км.

В спорте особенно важно то, что победа одного человека может вдохновить тысячи других. Именно поэтому мы стараемся быть рядом не только с большими чемпионами, но и с каждым, кто выходит на поле, на дорожку или на старт со своей личной целью. Иногда для вдохновения достаточно одного символа, одной встречи, одного шага – главное, чтобы после него захотелось идти дальше, – отметил Сымбат Ибраймов, вручая памятные призы участникам спортивных мероприятий в Шымкенте.

Спортивный уик-энд в Казахстане показал главное: у каждого своя дистанция, свой соперник и своя вершина. Но движение вперед всегда начинается одинаково – с решения не останавливаться на выбранном пути и каждый день отодвигать границу невозможного.

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