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Экономика и бизнес

СК "Евразия" стала первой страховой компанией Казахстана с рейтингом A− от AM Best

СК &quot;Евразия&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 09:53 Фото: СК "Евразия"
Международное рейтинговое агентство AM Best повысило рейтинг финансовой устойчивости страховой компании "Евразия" с B++ до A−, сообщает Zakon.kz.

Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента также повышен – с bbb+ до a−, прогноз – "Стабильный". СК "Евразия" стала первой страховой компанией Казахстана, получившей рейтинг финансовой устойчивости A− от AM Best.

По шкале AM Best СК "Евразия" перешла из категории Good в Excellent. Новый рейтинг существенно расширяет возможности компании на международном перестраховочном рынке, включая участие в перестраховании крупных международных рисков.

AM Best оценивает устойчивость баланса СК "Евразия" как Very Strong, а операционные показатели – как Strong. Риск-скорректированная капитализация компании по модели BCAR находится на уровне Strongest – максимальной оценке по этой модели. Повышение рейтинга обусловлено устойчивостью фундаментальных показателей баланса, высокой внутренней генерацией капитала и политикой рекапитализации дивидендов. Агентство также отмечает относительно консервативный инвестиционный портфель и хорошую ликвидность. Финансовая устойчивость, по расчетам AM Best, подкреплена прибыльностью по итогам 2025 года: Combined Ratio составил 71,2%, а ROE – 22%.

Международное перестрахование является одним из ключевых направлений бизнеса компании – в 2025 году около половины премий пришлось на международные риски, прежде всего из США, Европы и Индии. Получение рейтинга A− расширяет возможности СК "Евразия" на международных рынках и в перестраховочных программах, где законодательство, регуляторные требования или требования участников рынка предусматривают минимальный уровень рейтинга перестраховщика.

Повышение рейтинга имеет значение не только для самой компании, но и для страхового рынка Казахстана. Наличие национального страховщика с рейтингом A− и значительной собственной капитализацией расширяет возможности по страхованию и организации перестраховочной защиты крупных инфраструктурных, промышленных и государственных проектов внутри страны.

A− для нас – это не просто еще одна ступень рейтинга. "Евразия" перешла из категории Good в Excellent, а нашу риск-скорректированную капитализацию AM Best оценивает на максимальном уровне – Strongest. Это расширяет не только наши возможности на международном рынке, но и возможности Казахстана по страхованию и перестрахованию крупных рисков. Сегодня около половины бизнеса компании связано с международным перестрахованием. Наша следующая задача – закрепить "Евразию" в числе заметных игроков глобального перестраховочного рынка, – отметил председатель правления СК "Евразия" Кайрат Чегебаев.

Повышение AM Best стало вторым рейтинговым событием для "Евразии" за короткий период. Ранее агентство S&P Global также повысило рейтинг СК "Евразия" до уровня BBB+, что на одну ступень выше суверенного рейтинга Казахстана.

СК "Евразия" была основана в 1995 году и сегодня является крупнейшей компанией общего страхования в Казахстане по размеру активов и объему прибыли. По данным Национального банка РК на 1 июля 2026 года, активы компании составляют 716 млрд тенге, или 41% доли рынка. Чистая прибыль после уплаты налогов сложилась на уровне 39,1 млрд тенге. Регуляторный капитал превысил 356 млрд тенге, или 45,9% совокупного регуляторного капитала рынка общего страхования Казахстана. Компания является лидером в области международного перестрахования в Казахстане, собрав в первом полугодии 52,8 млрд тенге премий от нерезидентов, или 54,2%. СК "Евразия" также владеет 100% акций дочерней компании по страхованию жизни "Евразия"; таким образом, консолидированные регуляторные активы группы превышают 1 трлн тенге.

AM Best – международное рейтинговое агентство, основанное в США в 1899 году и специализирующееся на страховой отрасли. Агентство работает более чем в 100 странах мира.

Лицензия АРРФР № 2.1.20 от 26.12.2022 года

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Айсулу Омарова
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