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Экономика и бизнес

Keruen Inn – год спустя: как развивается сеть придорожных отелей Qazaq Oil

гостиница, отель, Keruen Inn, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 14:00 Фото: Qazaq Oil
Год назад Qazaq Oil вышел за пределы привычного для топливной компании бизнеса и открыл первый придорожный отель Keruen Inn, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в сети уже семь объектов, а в ближайших планах – еще три. За это время стало понятно главное: остановка в дороге может быть не вынужденной паузой, а полноценной частью путешествия.

Первый Keruen Inn появился ровно год назад 17 сентября 2025 года в Мерке, на трассе Алматы – Тараз – Шымкент. Выбор места был закономерным: это один из ключевых маршрутов страны с большим потоком междугороднего транспорта. Сам формат также был продолжением уже существующей инфраструктуры Qazaq Oil – отель разместился рядом с АЗС и другими сервисами компании.

гостиница, отель, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 14:00

Фото: Qazaq Oil

Сегодня Keruen Inn работает в Мерке, Аральске, Семее, Атырау, Актау, Каркаралинске и Караганде. При этом каждый объект немного отличается от другого: где-то важнее семейная инфраструктура, где-то – возможности для деловых поездок или длительной остановки.

За первый год мы получили возможность на практике оценить, как работает этот формат в разных регионах. Для нас важно было не просто открыть несколько объектов, а понять, каким должен быть придорожный отель, чтобы он действительно отвечал потребностям людей в пути. Сейчас у нас уже сформировалось понимание этого формата, и следующий этап – его дальнейшее развитие, – отмечают в Qazaq Oil.

Все необходимое – по пути

Keruen Inn задумывался не как самостоятельный гостиничный бизнес, оторванный от основной деятельности компании. Его задача – дополнить уже существующую инфраструктуру вдоль трасс.

номер в гостинице, отель, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 14:00

Фото: Qazaq Oil

Поэтому в разных локациях отели работают в связке с Q-Cafe, Dala Market, электрозарядными станциями Qazaq Energy Charge и другими сервисами Qazaq Oil. Для путешественника это означает возможность решить несколько задач за одну остановку: заправить автомобиль, поесть, зарядить электромобиль, купить необходимые товары и, если маршрут этого требует, остаться на ночь.

В самих отелях предусмотрены номера с отдельными санузлами и душевыми, прачечные, намазхана и отдельная парковка. В зависимости от объекта добавляются кафе, детские пространства и конференц-залы.

номер гостиницы, отель, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 14:00

Фото: Qazaq Oil

При этом сеть не стремится сделать все отели одинаковыми. Например, в Каркалинске есть детская зона площадью 48 кв. м и кафе на 35 мест. В Караганде объект площадью более 1 000 кв. м рассчитан не только на размещение гостей, но и на проведение деловых встреч – здесь для этого предусмотрен конференц-зал.

Так постепенно формируется собственный подход к придорожному отелю: базовый набор услуг остается единым, а дополнительные возможности определяются местом и характером конкретного маршрута.

Дальше – новые маршруты

Предстоящие открытия в Кызылорде, Павлодаре и Астане расширят географию Keruen Inn и позволят сети выйти сразу на несколько важных транспортных направлений.

Кызылорда станет следующим городом присутствия проекта на юге страны. Павлодар расширит сеть на северо-востоке, а открытие в Астане станет отдельным этапом развития столичной локации.

кафетерий, гостиница, отель, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 14:00

Фото: Qazaq Oil

При выборе новых площадок компания учитывает транспортный поток, расположение на ключевых маршрутах и потенциал самой территории. Такой подход позволяет адаптировать проект под особенности конкретной локации, сохраняя при этом общий формат Keruen Inn.

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Айсулу Омарова
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