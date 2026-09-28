Исторический этап: на Qarmet началась кладка новой коксовой батареи №8

На металлургическом комбинате Qarmet состоялась торжественная церемония начала огнеупорной кладки коксовой батареи №8, сообщает Zakon.kz.

Первые кирпичи будущего агрегата заложили председатель правления АО "Qarmet" Петр Трушин и заместитель генерального директора ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation Ван Минден. В мероприятии участвовали строители, инженеры, специалисты коксохимического производства и сотрудники компании, непосредственно задействованные в реализации проекта.

Начало кладки стало новым историческим рубежом одного из крупнейших инвестиционных проектов Qarmet. Подобное строительство новых коксовых мощностей ведется на комбинате впервые за десятилетия. Фактически сегодня предприятие формирует новое поколение коксохимического производства, которое должно прийти на смену агрегатам, работавшим здесь с 1960-х годов. Коксовые батареи №8 и №9 станут одними из наиболее современных и производительных агрегатов предприятия. Общая проектная мощность комплекса составит 1,5 млн тонн сухого кокса в год. После выхода новых мощностей на проектные параметры планируется поэтапный вывод из эксплуатации батарей №1-4.

Фото: Qarmet

Строительство новых коксовых батарей для Qarmet – это действительно историческое событие. Впервые за десятилетия на комбинате создаются новые коксовые мощности такого масштаба. Сегодня мы начинаем первую огнеупорную кладку, и ввести в работу коксовую батарею №8 планируем уже в ноябре 2027 года. Благодарю сотрудников Qarmet, которые реализуют этот проект, и наших партнеров – компанию ACRE за профессионализм, ответственность и глубокую инженерную экспертизу, – отметил Петр Трушин.

Фото: Qarmet

Значение проекта выходит далеко за рамки обновления одного производственного участка. Кокс является одним из базовых компонентов доменного производства, поэтому новые батареи должны повысить надежность снабжения доменного передела, укрепить собственную сырьевую базу Qarmet и устойчивость всего металлургического цикла.

Фото: Qarmet

Новые агрегаты создаются с применением современных технологических решений. Более равномерный нагрев коксовой массы должен положительно влиять на качество готового кокса, а современная система газоочистки – снижать воздействие производства на окружающую среду. Замена возрастных мощностей также позволит повысить уровень автоматизации, промышленной безопасности и эффективности производства, сократить издержки и создать более современные условия труда.

Фото: Qarmet

Особое значение имеет и начавшийся этап огнеупорной кладки. Для строительства батарей №8-9 предусмотрена поставка около 55 тысяч тонн огнеупорных материалов. Используемые материалы рассчитаны на работу при высоких температурах и должны обеспечить прочность, герметичность и долговечность будущих агрегатов.

Фото: Qarmet

От имени компании ACRE выражаю самые искренние поздравления с этим важным событием. Сегодня коксовая батарея №8 официально вступает в этап огнеупорной кладки, который является одним из ключевых в процессе ее строительства. Благодарю компанию Qarmet за оказанное доверие. Эта работа требует высокой точности, строгого соблюдения технологии и профессионализма. Уверен, что совместными усилиями специалистов ACRE и Qarmet мы выполним все необходимые требования и успешно реализуем этот проект, – выступил Ван Минден.

Фото: Qarmet

Вместе с тем параллельно продолжаются строительные работы и на площадке коксовой батареи №9, включая возведение объектов инфраструктуры и монтаж металлоконструкций.

Фото: Qarmet

Строительство батарей №8-9 является частью беспрецедентного для предприятия за последние десятилетия обновления производственных мощностей. Одновременно на Qarmet реализуются проекты нового сортопрокатного комплекса, линии горячего цинкования и полимерных покрытий, литейно-прокатного комплекса и другие крупные проекты. Сегодня на территории комбината фактически формируется новое поколение производств, которое должно определить его технологическое развитие на десятилетия вперед.