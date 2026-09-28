#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
441.88
503.61
5.24
Экономика и бизнес

Исторический этап: на Qarmet началась кладка новой коксовой батареи №8

завод, батарея, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:39 Фото: Qarmet
На металлургическом комбинате Qarmet состоялась торжественная церемония начала огнеупорной кладки коксовой батареи №8, сообщает Zakon.kz.

Первые кирпичи будущего агрегата заложили председатель правления АО "Qarmet" Петр Трушин и заместитель генерального директора ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation Ван Минден. В мероприятии участвовали строители, инженеры, специалисты коксохимического производства и сотрудники компании, непосредственно задействованные в реализации проекта.

Начало кладки стало новым историческим рубежом одного из крупнейших инвестиционных проектов Qarmet. Подобное строительство новых коксовых мощностей ведется на комбинате впервые за десятилетия. Фактически сегодня предприятие формирует новое поколение коксохимического производства, которое должно прийти на смену агрегатам, работавшим здесь с 1960-х годов. Коксовые батареи №8 и №9 станут одними из наиболее современных и производительных агрегатов предприятия. Общая проектная мощность комплекса составит 1,5 млн тонн сухого кокса в год. После выхода новых мощностей на проектные параметры планируется поэтапный вывод из эксплуатации батарей №1-4.

председатель правления АО "Qarmet" Петр Трушин, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:39

Фото: Qarmet

Строительство новых коксовых батарей для Qarmet – это действительно историческое событие. Впервые за десятилетия на комбинате создаются новые коксовые мощности такого масштаба. Сегодня мы начинаем первую огнеупорную кладку, и ввести в работу коксовую батарею №8 планируем уже в ноябре 2027 года. Благодарю сотрудников Qarmet, которые реализуют этот проект, и наших партнеров – компанию ACRE за профессионализм, ответственность и глубокую инженерную экспертизу, – отметил Петр Трушин.
закладка кирпича, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:39

Фото: Qarmet

Значение проекта выходит далеко за рамки обновления одного производственного участка. Кокс является одним из базовых компонентов доменного производства, поэтому новые батареи должны повысить надежность снабжения доменного передела, укрепить собственную сырьевую базу Qarmet и устойчивость всего металлургического цикла.

кирпич, строительство, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:39

Фото: Qarmet

Новые агрегаты создаются с применением современных технологических решений. Более равномерный нагрев коксовой массы должен положительно влиять на качество готового кокса, а современная система газоочистки – снижать воздействие производства на окружающую среду. Замена возрастных мощностей также позволит повысить уровень автоматизации, промышленной безопасности и эффективности производства, сократить издержки и создать более современные условия труда.

завод, строительство, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:39

Фото: Qarmet

Особое значение имеет и начавшийся этап огнеупорной кладки. Для строительства батарей №8-9 предусмотрена поставка около 55 тысяч тонн огнеупорных материалов. Используемые материалы рассчитаны на работу при высоких температурах и должны обеспечить прочность, герметичность и долговечность будущих агрегатов.

Ван Минден, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:39

Фото: Qarmet

От имени компании ACRE выражаю самые искренние поздравления с этим важным событием. Сегодня коксовая батарея №8 официально вступает в этап огнеупорной кладки, который является одним из ключевых в процессе ее строительства. Благодарю компанию Qarmet за оказанное доверие. Эта работа требует высокой точности, строгого соблюдения технологии и профессионализма. Уверен, что совместными усилиями специалистов ACRE и Qarmet мы выполним все необходимые требования и успешно реализуем этот проект, – выступил Ван Минден.
рукопожатие, Ван Минден, Петр Трушин, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:39

Фото: Qarmet

Вместе с тем параллельно продолжаются строительные работы и на площадке коксовой батареи №9, включая возведение объектов инфраструктуры и монтаж металлоконструкций.

строительство, завод, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:39

Фото: Qarmet

Строительство батарей №8-9 является частью беспрецедентного для предприятия за последние десятилетия обновления производственных мощностей. Одновременно на Qarmet реализуются проекты нового сортопрокатного комплекса, линии горячего цинкования и полимерных покрытий, литейно-прокатного комплекса и другие крупные проекты. Сегодня на территории комбината фактически формируется новое поколение производств, которое должно определить его технологическое развитие на десятилетия вперед.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
завод, батареи, оборудование
16:00, 18 мая 2026
Для новых коксовых батарей Qarmet поставят 55 тысяч тонн огнеупорных материалов
Коксовые батареи из собственного металла
14:36, 18 июня 2026
Qarmet строит новые коксовые батареи из собственного металла
Qarmet строит новые коксовые батареи
13:44, 01 июля 2026
Впервые за 65 лет: Qarmet строит новые коксовые батареи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Волейболисты сборной Казахстана на приёме
16:44, Сегодня
Сборная Казахстана по волейболу проиграла японцам на Азиаде-2026
Сборная Казахстана U-19 на общем фото перед матчем
16:44, Сегодня
Сборная Казахстана U-19 уступила Швейцарии на турнире Youth Nations Cup в Словакии
Аяна Болатбеккызы на Азиаде-2026
16:36, Сегодня
Легкоатлетка Аяна Болатбеккызы не смогла квалифицироваться в финал Азиады-2026
Адилетулы показывает серебряную медаль Азиады
16:16, Сегодня
"Я не мог нормально спать": Адилетулы выступил с заявлением после "серебра" на Азиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: