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Экономика и бизнес

ForteBank провел юбилейный 10-й благотворительный турнир Forte Open

Forte Open, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:00 Фото: ForteBank
72 теннисиста-любителя из Алматы и Астаны сыграли в поддержку детского тенниса, сообщает Zakon.kz.

3-4 октября на кортах Gorky Tennis Park прошел 10-й любительский благотворительный турнир по теннису Forte Open. За главные призы боролись 36 пар из Алматы и Астаны – 20 мужских и 16 женских. Все взносы участников направлены на развитие детского тенниса.

Формат турнира

В этом году матчи шли в формате одного сета до шести геймов, при счете "ровно" разыгрывалось решающее очко. В первый день участники провели групповой этап, во второй – матчи плей-офф.

Слово организаторам

Турнир открыла управляющий директор Forte Premier Мухаббат Сеитова. Она отметила, что за 10 лет Forte Open стал точкой притяжения для любителей тенниса.

управляющий директор Forte Premier Мухаббат Сеитова, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:00

Фото: ForteBank

Прошло ровно 10 лет, и сегодня я вспоминаю тот первый Forte Open. Очень рада, что этот турнир продолжает собирать вокруг себя любителей тенниса. Спасибо вам огромное за доверие, за участие и за то, что вы любите, цените и играете в теннис. Мухаббат Сеитова

Генеральный директор Фонда развития тенниса, вице-президент Федерации тенниса Казахстана Ардак Абижанов поздравил участников с историческим сезоном для казахстанского тенниса. Елена Рыбакина выиграла US Open – свой третий титул Большого шлема, и впервые возглавила мировой рейтинг WTA.

управляющий директор Forte Premier Мухаббат Сеитова, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:00

Фото: ForteBank

Впервые представитель Казахстана стал первой ракеткой мира, с чем я вас всех поздравляю. Это историческое достижение для всей страны. Ардак Абижанов

Он также отметил роль президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова в развитии теннисной инфраструктуры.

Благодаря ему в стране сформировалась и продолжает формироваться современная инфраструктура. Построено 39 теннисных центров, 394 теннисных корта, 30 тысяч детей и 15 тысяч любителей на сегодня занимаются теннисом. Я думаю, что это большие цифры и большое достижение для отечественного тенниса. Ардак Абижанов
теннис, банк, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:00

Фото: ForteBank

Десять лет Forte Open

Forte Open проводится в Алматы с 2016 года. Организаторы – Forte Premier и Gorky Tennis Park. С первого турнира идея оставалась прежней: объединить любителей тенниса и поддержать детский спорт.

Формат за эти годы менялся. В 2017 году в соревнованиях участвовали более 80 человек: 24 мужские пары и 16 пар Pro-Am, где любитель играл вместе с профессиональной теннисисткой. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии и вернулся в 2021-м.

награды, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:00

Фото: ForteBank

С 2024 года Forte Open полностью любительский. В 2024 году призовой фонд турнира составил 3 млн тенге. Все 10 лет взносы участников Forte Open целиком идут на благотворительность – на развитие детского тенниса. В 2026 году эта сумма составила более 4 млн тенге: средства направлены на развитие детского тенниса.

Взносы участников Forte Open финансируют республиканский детский благотворительный турнир Forte Kids Open в категории "Зеленый мяч". Он проходит ежегодно. В 2025 году турнир состоялся в девятый раз и собрал 64 юных теннисиста: 18 мальчиков и 46 девочек.

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Айсулу Омарова
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