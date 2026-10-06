ForteBank провел юбилейный 10-й благотворительный турнир Forte Open

72 теннисиста-любителя из Алматы и Астаны сыграли в поддержку детского тенниса, сообщает Zakon.kz.

3-4 октября на кортах Gorky Tennis Park прошел 10-й любительский благотворительный турнир по теннису Forte Open. За главные призы боролись 36 пар из Алматы и Астаны – 20 мужских и 16 женских. Все взносы участников направлены на развитие детского тенниса.

Формат турнира

В этом году матчи шли в формате одного сета до шести геймов, при счете "ровно" разыгрывалось решающее очко. В первый день участники провели групповой этап, во второй – матчи плей-офф.

Слово организаторам

Турнир открыла управляющий директор Forte Premier Мухаббат Сеитова. Она отметила, что за 10 лет Forte Open стал точкой притяжения для любителей тенниса.

Фото: ForteBank

Прошло ровно 10 лет, и сегодня я вспоминаю тот первый Forte Open. Очень рада, что этот турнир продолжает собирать вокруг себя любителей тенниса. Спасибо вам огромное за доверие, за участие и за то, что вы любите, цените и играете в теннис. Мухаббат Сеитова

Генеральный директор Фонда развития тенниса, вице-президент Федерации тенниса Казахстана Ардак Абижанов поздравил участников с историческим сезоном для казахстанского тенниса. Елена Рыбакина выиграла US Open – свой третий титул Большого шлема, и впервые возглавила мировой рейтинг WTA.

Фото: ForteBank

Впервые представитель Казахстана стал первой ракеткой мира, с чем я вас всех поздравляю. Это историческое достижение для всей страны. Ардак Абижанов

Он также отметил роль президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова в развитии теннисной инфраструктуры.

Благодаря ему в стране сформировалась и продолжает формироваться современная инфраструктура. Построено 39 теннисных центров, 394 теннисных корта, 30 тысяч детей и 15 тысяч любителей на сегодня занимаются теннисом. Я думаю, что это большие цифры и большое достижение для отечественного тенниса. Ардак Абижанов

Фото: ForteBank

Десять лет Forte Open

Forte Open проводится в Алматы с 2016 года. Организаторы – Forte Premier и Gorky Tennis Park. С первого турнира идея оставалась прежней: объединить любителей тенниса и поддержать детский спорт.

Формат за эти годы менялся. В 2017 году в соревнованиях участвовали более 80 человек: 24 мужские пары и 16 пар Pro-Am, где любитель играл вместе с профессиональной теннисисткой. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии и вернулся в 2021-м.

Фото: ForteBank

С 2024 года Forte Open полностью любительский. В 2024 году призовой фонд турнира составил 3 млн тенге. Все 10 лет взносы участников Forte Open целиком идут на благотворительность – на развитие детского тенниса. В 2026 году эта сумма составила более 4 млн тенге: средства направлены на развитие детского тенниса.

Взносы участников Forte Open финансируют республиканский детский благотворительный турнир Forte Kids Open в категории "Зеленый мяч". Он проходит ежегодно. В 2025 году турнир состоялся в девятый раз и собрал 64 юных теннисиста: 18 мальчиков и 46 девочек.