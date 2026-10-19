Укутать теплом: казахстанская семья шьет комфортные одеяла, которыми укрываются даже за границей

Пока осень окунает листья в яркие краски, на улице ощутимо похолодало. И в эту золотую пору так приятно завернуться в мягкое одеяло и помечтать. В Казахстане живет семья, которая буквально дарит тепло таким мечтателям. А исполнить желания им помогает Wildberries, сообщает Zakon.kz.

Дамир Куандык – предприниматель, который втянул в любимое дело всю семью. Его папа Тлек и мама Айна, кстати, в честь которой названа компания – Aina-Тех, вот уже четыре года занимаются производством одеял из натуральной овечьей шерсти – шерсти мериноса.

"До этого мы ничем подобным не занимались. Все началось в 2018 году с покупки оборудования из России для чистки подушек. Это был простенький аппарат по вполне доступной цене. Сначала реставрировали подушки клиентов. Отец увлекся этим процессом, легко справлялся сам. Поэтому приобрели еще аппарат по чистке шерсти, на нем стали работать вместе с мамой. Родители настолько втянулись в дело, что далее у нас появилась стегальная машина – на ней папа настраивал компьютер под нужный размер и определял метод пошива, а мама делала заготовку одеял, раскладывая шерсть внутри ткани. Помогать в SMM нам стала моя родная младшая сестра". Дамир Куандык

Постепенно бизнес стал расширяться. Семья Куандык, изучив рынок, осознала, что кругом полно разных предложений на любой вкус и цвет. Но все же им удалось найти свой подход и покорить покупателей высоким качеством.

"Многие производители не выпускают одеяла из 100% шерсти мериноса, у всех есть доля синтетики, а у некоторых наполнитель из уже использованной шерсти, практически б/у товар. Мы ездили по разным заводам по производству шерсти и в итоге остановились на заводе ПОШ в Бишкеке (Кыргызстан). У них идеальная шерсть, которая проходит 19 этапов очистки, в этом мы убедились воочию". Дамир Куандык

Предприятие, помимо пошива одеял, все еще занимается чисткой и реставрацией постельных принадлежностей. И холода – лучшее время подарить людям тепло.

"Осенью и зимой, когда наступает сезон продаж одеял, мы нанимаем персонал для делегирования многих процессов. К этому вопросу подходим основательно, ведь главная фишка наших одеял – это 100% шерсть, качественный пошив, полный контроль на всех этапах производства, поэтому работники должны заниматься делом с таким же подходом, как и мы. Сделанный с душой и любовью продукт клиент сразу чувствует. Одеяло – главный предмет быта, ведь в среднем при восьмичасовом сне каждый человек проводит в постели 2 920 часов в году, и почти всегда он укрыт". Дамир Куандык

Предприниматель поделился, что в самом начале пути годовой объем продаж со всех маркетплейсов составлял всего 150 штук. Но в этом году эти цифры увеличились до 622 штук.

"И рост отмечен не только в онлайн-продажах: база реальных клиентов, которые постоянно приходят к нам за товаром, превысила 300. Они подчеркивают, что с удовольствием приобретают одеяла не только себе, но и в подарок близким, с радостью рекомендуют нас знакомым". Дамир Куандык

Wildberries стал площадкой, на которой производители осуществляют свою мечту, находят своих клиентов, дарят людям возможность того, чтобы их сон был крепким и спокойным. В настоящее время основной потребитель продукции Aina-Tex – Россия, но также поступают заказы из Беларуси, Армении и Кыргызстана.

"В последнее время казахстанские покупатели стали чаще заказывать на Wildberries. Сейчас 80% заказов поступает от покупателей из России, но наши одеяла доезжают даже до Беларуси и Армении, а также их покупают в Кыргызстане и, конечно, в Казахстане. Уверен, что совсем скоро уровень продаж сравняется, а то и вовсе доля продаж для внутреннего рынка превысит продажи на внешнем через реализацию на WB. Также ассортимент наших товаров представлен и на других площадках. Планируем выйти на мировой рынок – изучаем крупные зарубежные маркетплейсы". Дамир Куандык

А вот к сезону распродаж семья готовится основательно: заранее закупает сырье, шьет большое количество одеял, чтобы не прерывать продажи.

"В обычные дни мы шьем одеяла после поступления заказа, ведь после автоматизации процесса у нас это занимает от двух до трех часов работы. С самого первого дня продаж вместе с товаром отправляем открытки, в которых наша мама собственноручно пишет пожелания для покупателей. Довольно часто клиенты упоминают их в отзывах, признаются, что им очень приятно: появляется ощущение, что это не просто очередная покупка, а практически индивидуальный заказ – именно для них. Мы всегда внимательно относимся к отзывам. Был случай, когда покупательница поблагодарила нас за одеяло и оставила пожелание: "Было бы замечательно, если бы сшили одеяло по моему запросу". Мы связались с ней через чат, обменялись контактами, девушка оказалась из России. Полностью сшили одеяло по ее пожеланиям, и она заказала его на WB. Она была очень счастлива после получения. До сих пор с нами на связи, периодически заказывает одеяла в качестве подарка". Дамир Куандык

Одеяла из шерсти у казахов имеют сакральную ценность – они не только хорошо согревают, но и оберегают от злых духов, а значит, и от кошмаров.

"Шить одеяла из шерсти у казахов в XX веке умели практически все, поскольку тогда не было заводов, продавцов и приходилось делать самому. И это умение передавалось из поколения в поколение, нам оно тоже досталось от наших предков. Идейный вдохновитель и постоянный двигатель нашего бизнеса – мама. Ее энергия и энтузиазм заряжают всех нас. Она видит в будущем наше семейное дело большой компанией, в которой будут трудиться множество людей с такой же страстью". Дамир Куандык

Всем начинающим предпринимателям семья Куандык, опираясь на свой опыт, советует никогда не сдаваться, искать пути для расширения, улучшения и обучения. Бизнес как жизнь: здесь случается всякое, но путь пройдет только идущий.