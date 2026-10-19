Тайыр Байдуйсен назначен региональным директором Wildberries в Казахстане

Wildberries объявил о назначении Тайыра Байдуйсена региональным директором в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Wildberries объявляет о назначении Тайыра Байдуйсена региональным директором в Казахстане. В этой роли Тайыр Байдуйсен будет отвечать за масштабирование платформы в регионах, развитие логистической инфраструктуры и технологических сервисов компании, а также взаимодействие с предпринимателями и партнерами.

Рад присоединиться к команде Wildberries в Казахстане. Моя цель – обеспечить рост площадки в стране, сделать покупки удобнее для каждого казахстанца и внести вклад в экономику через развитие местного бизнеса и логистики, – отметил Тайыр Байдуйсен.

До присоединения к команде Wildberries Тайыр Байдуйсен занимал должность генерального директора Anytime в Казахстане. Под его руководством компания значительно расширила зоны функционирования сервиса и запустила новые инфраструктурные продукты.

Ранее работал руководителем Яндекс Go в Казахстане, где отвечал за масштабное расширение географии сервиса на все областные центры и города республиканского значения. Имеет большой опыт запуска цифровых продуктов с нуля и масштабирования технологических сервисов на региональном уровне.





Тайыр отлично понимает специфику рынка Казахстана и обладает солидным опытом в сфере электронной коммерции и платформенной экономики. Уверен, что его экспертиза поможет Wildberries усилить позиции в стране, сделать экосистему сервисов еще доступнее для пользователей и создать новые возможности для казахстанских предпринимателей, – отметил Денис Похазников, директор департамента развития стран СНГ компании RWB (объединенной компании Wildberries&Russ).