#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.59
507.67
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.59
507.67
5.48
Экономика и бизнес

Тайыр Байдуйсен назначен региональным директором Wildberries в Казахстане

региональный директор Wildberries в Казахстане Тайыр Байдуйсен, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 16:49 Фото: Wildberries
Wildberries объявил о назначении Тайыра Байдуйсена региональным директором в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Wildberries объявляет о назначении Тайыра Байдуйсена региональным директором в Казахстане. В этой роли Тайыр Байдуйсен будет отвечать за масштабирование платформы в регионах, развитие логистической инфраструктуры и технологических сервисов компании, а также взаимодействие с предпринимателями и партнерами.

Рад присоединиться к команде Wildberries в Казахстане. Моя цель – обеспечить рост площадки в стране, сделать покупки удобнее для каждого казахстанца и внести вклад в экономику через развитие местного бизнеса и логистики, – отметил Тайыр Байдуйсен.

До присоединения к команде Wildberries Тайыр Байдуйсен занимал должность генерального директора Anytime в Казахстане. Под его руководством компания значительно расширила зоны функционирования сервиса и запустила новые инфраструктурные продукты.

Ранее работал руководителем Яндекс Go в Казахстане, где отвечал за масштабное расширение географии сервиса на все областные центры и города республиканского значения. Имеет большой опыт запуска цифровых продуктов с нуля и масштабирования технологических сервисов на региональном уровне.


Тайыр отлично понимает специфику рынка Казахстана и обладает солидным опытом в сфере электронной коммерции и платформенной экономики. Уверен, что его экспертиза поможет Wildberries усилить позиции в стране, сделать экосистему сервисов еще доступнее для пользователей и создать новые возможности для казахстанских предпринимателей, – отметил Денис Похазников, директор департамента развития стран СНГ компании RWB (объединенной компании Wildberries&Russ).
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Жамбылская область, директор колледжа, суд, штраф
18:14, 19 октября 2026
Переплаты зарплат и расходы на ремонт: директор колледжа оштрафован в Жамбылской области
Visa назначила нового регионального менеджера в Центральной Азии
10:30, 06 марта 2025
Visa назначила нового регионального менеджера в Центральной Азии
&quot;Ничего не бойтесь&quot;: глава Wildberries обратилась к сотрудникам маркетплейса
12:08, 01 октября 2024
"Ничего не бойтесь": глава Wildberries обратилась к сотрудникам маркетплейса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Какау на тренерской скамейке во время матча Казахстан - Азербайджан
03:15, 20 октября 2026
"Будет трудная игра": Какау напомнил, как сборная Беларуси обыграла Италию в отборе на Евро
Соня Жиенбаева на одном из грунтовых турниров ITF
02:42, 20 октября 2026
Соня Жиенбаева проиграла россиянке в первом круге турнира ITF в Остине
Валерий Бельгибаев руководит тренировочным процессом Иртыша
02:16, 20 октября 2026
"Мы не смогли ничего противопоставить": Бельгибаев признал превосходство "Кайрата"
Нуркен Мазбаев на послематчевой пресс-конференции
01:48, 20 октября 2026
"Наша игровая система не сработала": Нуркен Мазбаев объяснил поражение от "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: