Еще 298 ангусов из Австралии прибыли в СКО: регион наращивает мясное производство

В СКО доставили вторую партию племенных абердин-ангусов из Австралии. Масштабное обновление поголовья позволит развивать мясное животноводство, увеличивать производство говядины и формировать собственную племенную базу региона, сообщает Zakon.kz.

Работа ведется в рамках задач, поставленных главой государства по модернизации агропромышленного комплекса.

СКО последовательно наращивает потенциал мясного животноводства, используя передовые мировые технологии и генетику. Вторым авиарейсом из Австралии в регион доставили 298 племенных телок абердин-ангусской породы. Животных направили в район им. Габита Мусрепова. Первая партия из 304 голов ранее прибыла в район Шал акына. Таким образом, двумя авиарейсами в область уже доставили 602 племенных ангуса. До конца года ожидаются новые поставки, которые охватят и другие районы региона.

"Благодаря государственной поддержке, а также высокой заинтересованности сельхозтоваропроизводителей, до конца года планируется завезти свыше 10 тысяч голов, в том числе три тысячи голов из Австралии породы абердин-ангус. СКО является лидером по молочному животноводству. Теперь таких же показателей мы хотим добиться в мясном направлении", – отметила заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений Динара Анафина.

Фото: пресс-служба акимата СКО

До конца 2026 года общий объем поставок должен составить почти 11 тыс. голов крупного и более 1,5 тыс. голов мелкого рогатого скота. Для реализации этих планов в области сформирован пул из 23 инвестиционных проектов. На развитие животноводства предусмотрено 15 млрд тенге. Дополнительным инструментом поддержки сельхозтоваропроизводителей стали программы льготного кредитования "Береке" и "Игілік" под 6% годовых. Заинтересованность в развитии нового направления подтверждают и сами аграрии.

"Развиваем мясное направление животноводства. Приобрели 500 голов ангусов из Австралии. На внутренний рынок это повлияет снижением цены и насыщенностью рынка мясного направления", – сообщил заместитель директора ТОО "Астық-Привольный" Али Габбасов.

Следующий стратегический этап – создание сети племенных репродукторов во всех районах области. Они позволят постепенно перейти от зависимости от импортного поголовья к собственному воспроизводству высокопродуктивного мясного скота. Это даст возможность обеспечивать местные хозяйства качественным племенным молодняком, улучшать породные характеристики стада и повышать продуктивность животноводства. Обладая развитой кормовой базой и значительным аграрным потенциалом, регион формирует условия для расширения откормочных мощностей, увеличения производства говядины и развития мясоперерабатывающей промышленности.